La semaine de Culture Club du 5 au 9 décembre

Le collège des Bernardins accueillait Laurent Grasso ce lundi

Laurent Grasso fraisait part de son intervention au Collège des Bernardins ce lundi. Professeur d’histoire de l’environnement, Grégory Quenet revenait sur une création nouvelle de Grasso du Mont Sainte-Odile.

La malentendue et les violences conjugales

« Pas de bras, pas de chocolat », Philippe Pozzo Di Borgo ce paraplégique connu pour son rôle star dans « Intouchables » vit désormais au Maroc.

Le livre « Le promeneur immobile » illustre ce personnage se voulant lucide sur l’époque d’aujourd’hui.

Le récap ciné du mercredi

Les sorties ciné riches en émotion avec Le lycéen, mes rendez-vous avec Léo et le Torrent. C’est avec Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni que le décryptage se passe.

Littérature Spi avec des histoires de couples dans la Bible

Avec Jocelyne Tarneaud, collaboratrice régulière de Radio Notre-Dame et de Famille chrétienne, bibliste, elle est une vraie spécialiste de la pédagogie biblique.

Pourquoi s’intéresser aux histoires d’amour de la Bible ? Parce que chacune d’entre elles peut, à sa manière, nous rejoindre à travers un aspect particulier. C’est l’occasion de plonger alors dans l’univers de l’Ancien Testament où Dieu se révèle dans l’histoire des hommes. Pour mieux comprendre ces personnages, l’auteur s’appuie sur de nombreuses sources, notamment le Midrash, c’est-à-dire l’ensemble des interprétations de la Bible hébraïques proposées par les rabbins.

Dans ces récits pleins de couleurs, reviennent les grands thèmes liés aux couples et à l’amour humain : la rencontre de l’autre, le désir, l’affrontement aux difficultés, l’écoute mutuelle, la vocation, la fidélité, l’espérance, la tentation de l’orgueil et de l’égoïsme, le destin commun…

L’aventure de la vie !

La pièce Contretemps du vendredi.

La pièce Contretemps de François Courdot voulant percer à Broadway s’est vu alterner entre deux femmes, deux foyers. Comment un chef d’orchestre français d’opérette s’est-il retrouvé à New York, rêvant de composer pour Broadway ? C’est l’histoire sensationnelle de François Courdot…

Le spectacle Table Rase met quant à lui en intrigue six copines qui passent une dernière soirée entre elles avec une gravité pesante.