Jacques Fesch, de la guillotine à la scène

Il y a 65 ans, Jacques Fesch, 27 ans vivait sa dernière nuit en prison avant d’être guillotiné. Dans ses écrits, il rapporte une conversion fulgurante. Fitzgerald Berthon, comédien, en a fait un spectacle contemporain , « DANS 5 HEURES ». Il était ce jeudi au micro de Marie Foliot.

Fils de banquier et rentier, la vie de Jacques Fesch est dénuée de sens. Les filles, les soirées à St Germain-des-Près, à 27 ans, il flambe. Sa dernière lubie : un voilier. Il veut naviguer et la rente mensuelle que lui donne son père ne suffit pas. Et c’est le 25 février 1954 que sa vie bascule. Alors que la nuit est en train de tombée, il entre dans un bureau de change du quartier de la Bourse pour le braquer et repart bredouille. Dans sa fuite il est reconnu par un témoin qui le signale à un policier. Ce dernier procède aux sommations d’usage, mais paniqué, Jacques Fesch tir au jugé sur le gardien de la paix Vergne et l’abat. Il est arrêté queIques minutes plus tard non loin du métro Richelieu Drouot. Il sera condamné à mort en 1957.

Derrière les barreaux, il vit une conversion brutale qu’il racontera dans son jour publié sous le titre « Dans 5 heures, je verrai Dieu ». Un assassin de policier, touché par la grâce que le comédien Fitzerald Berthon incarne sur scène.

« Je suis allé vers Jacques Fesch parce que je viens de la même ville, St Germain en Laye, raconte Fitzgerald Berthon, on vient un peu du même genre de milieu, j’aurais pu être un Jacques Fesch ou un de mes amis, basculer sur une énorme bêtise de jeunesse et commettre cet acte tragique de tuer un homme sans le vouloir. J‘ai été interpellé par cela. »

Interpellé aussi par « ce basculement », cette rencontre avec le Christ, le comédien voulait entrer dans la peau du jeune Fesch, « essayer de voir de l’Intérieur comment il avait pu rentrer dans cette intimité, vivre cette passion qui l’embrase complètement pour le Christ. » explique-t-il.

Membre du collectif « les charpentés », le comédien a le désir faire connaître l’histoire de ce repenti, moins connu des générations actuelles. À travers un spectacle contemporain, dans un seul en scène, F.Berthon a choisi le krump, une danse très expressive et le théâtre pour raconter la vie de Fesch : « L’idée, c’était non pas jouer dans une église avec une musique d’orgue, mais jouer dans une salle de théâtre avec un compositeur contemporain électro qui s’appelle Nils Frahm (…) faire sortir Fesch de l’Eglise, aller vers les périphéries et les prisons ». C’est dans les prisons d’ailleurs que Fitzgerald a joué pour la première fois, « un gars m’a écrit : j’ai l’impression que Jacques Fesch a compris ce que j’ai dans le cœur » raconte-t-il au micro de Marie Foliot, « les prisonniers sont assez touchés, certains attendent Dieu et m’ont dit « on sait que grâce au Seigneur, rien n’est jamais perdu. Nous ne sommes jamais définitivement condamnés ».

« DANS 5 HEURES » d’après les écrits de Jacques Fesch, sera en avant-première au Congrès Mission samedi 1 er octobre à Paris puis au théâtre « La Flèche » à partir du 8 octobre, tous les samedis soir à 19h.

Pour en savoir plus : https://theatrelafleche.fr/la-saison/dans-5-heures/