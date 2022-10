Musique classique, la sélection d’Edith Walter

Venir entendre un récital de deux musiciens d’exception dans ce lieu féérique de La Fondation Louis Vuitton, laisse un souvenir de bonheur qui adoucit bien la rigueur de cet automne morose. Ce lundi 26 septembre, nous avons entendu la majestueuse interprétation de trois sonates piano/violon, trois chefs-d’œuvre de C. Franck, J. Brahms et R. Shumann,…

Venir entendre un récital de deux musiciens d’exception dans ce lieu féérique de La Fondation Louis Vuitton, laisse un souvenir de bonheur qui adoucit bien la rigueur de cet automne morose.

Ce lundi 26 septembre, nous avons entendu la majestueuse interprétation de trois sonates piano/violon, trois chefs-d’œuvre de C. Franck, J. Brahms et R. Shumann, interprétées par Alexandre Kantorow (paino) et Daniel Lozakovich (violon).

D’autres concerts sont annoncés, il faut vite retenir vos places car cet auditorium de La Fondatino Louis Vuitton attire beaucoup de mélomanes…

Les concerts à l’auditorium de la Fondation Louis Vuitton :

Jeudi 27 octobre – Bruce Liu

A 25 ans, le Canadien Bruce Liu a remporté la 18e édition du prestigieux Concours Chopin de Varsovie en 2021. Un artiste à écouter absolument.

Samedi 26 novembre – Gauthier Capuçon

Récital « Capucelli » avec Gautier Capuçon & six anciens lauréats de la Classe d’Excellence. Gautier Capuçon s’associe avec six anciens lauréats de la Classe d’Excellence de violoncelle qu’il a dirigée au sein de la Fondation Louis Vuitton, pour former un ensemble de violoncelles « Capucelli ».

Jeudi 15 décembre – Alim Beisembayev

Piano nouvelle génération avec Alim Beisembayev. Né au Kazakhstan en 1998, Alim Beisembayev remporte le premier Prix du prestigieux Concours international de Leeds en septembre 2021.

Jeudi 2 février – Yunchan Lim

Piano nouvelle génération : Yunchan Lim

Mercredi 8 mars – Renaud Capuçon (violon)

Tous les concerts sont à 20h30.