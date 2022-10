La semaine de Culture Club

Les expositions du lundi : Christophe Mory et son chroniqueur Guillaume Sébastien vous font découvrir le peintre et écrivain britannique Johann Heinrich Füssli au musée Jacquemart-André. « Entre rêve et fantastique », de la représentation du théâtre shakespearien aux récits mythologiques et bibliques, l’exposition consacrée à Füssli se visite jusqu’au 23 janvier 2023.

Mardi Littérature : Une fratrie qui règle ses comptes au décès d’un parent, qui n’a pas déjà assisté à cela ? Olivier Adam le met en scène dans « Dessous les roses ».

Les sorties Cinéma du mercredi : « Sans filtre », « Les mystères de Barcelone », « Maria rêve », c’est la sélection retenue par Marie-Noëlle Tranchant, Bernard Médioni et Dominique Bordes. Une émission à réécouter avant de prendre sa place au cinéma !

La littérature spirituelle du jeudi : Une comédie sur la société d’aujourd’hui, bienvenue chez les « Bobos sapiens ». Christophe Mory décrypte le nouveau roman de Natalie Sarraco.

Vendredi Théâtre : Un piano, des clowneries ! Dans un seul en scène, Jean-Paul Farré est un pianiste qui astique et entretient le piano d’un maestro avant un concert. « Dessine-moi un piano » est joué actuellement au Studio Hébertot.