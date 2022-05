La Philharmonie : les grands concerts à l’approche de l’été

De très beaux concerts sont au rendez-vous à La Philharmonie, avant la clôture de la saison. Des occasions à ne pas rater !

CÉSAR FRANCK – PORTRAIT

L’orchestre Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth, rend hommage à l’occasion du bicentenaire de sa naissance à César Franck, qui joua un rôle de premier plan dans la diffusion du poème symphonique en France. Avec Bertrand Chamayou au piano.

2 juin à 20H30, Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

César Franck

Le chasseur maudit

Les Éolides

Les Djinns

Variations symphoniques

Les Siècles

François-Xavier Roth, direction

Bertrand Chamayou, piano

BEETHOVEN TRIOS / DANIEL BARENBOIM

Les 8 et 9 juin, En compagnie de Kian Soltani, jeune prodige du violoncelle, Barenboim père et fils se mesurent en deux soirées aux trios de Beethoven.

8 juin à 20H30, Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Ludwig van Beethoven

Trio op. 1 n° 1

Trio op. 1 n° 3

Trio op. 1 n° 2

Trio n°5 « Les Esprits »

9 juin à 20H30, Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Ludwig van Beethoven

Variations Kakadu

Trio n°6

Trio n°7 « À l’Archiduc »

Daniel Barenboim, piano

Michael Barenboim, violon

Kian Soltani, violoncelle

BERLIOZ / ROMÉO ET JULIETTE

Accompagné de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, et avec la grande chanteuse Joyce DiDonato, le fervent berliozien John Nelson poursuit son exploration de l’univers du compositeur français.

10 juin à 20H30, Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Hector Berlioz

Roméo et Juliette

Orchestre philharmonique de Strasbourg

Choeur de l’Opéra national du Rhin*

Choeur Gulbenkian**

John Nelson, direction

Joyce DiDonato, Juliette

Cyrille Dubois, Roméo

Christopher Maltman, Père Laurence

Alessandro Zuppardo*, chef de choeur

Jorge Matta**, chef de choeur

RAFAŁ BLECHACZ

Rafał Blechacz n’offre au public que des œuvres longuement mûries. On appréciera sa vision très personnelle de Bach, la plastique de son clavier chez Beethoven, son sens de l’architecture chez Franck, sa fibre polonaise chez Chopin.

12 juin à 16H30, Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Johann Sebastian Bach

Partita n° 2 BWV 826

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 5 Op.10 n°1

32 Variations en do mineur

César Franck

Prélude, fugue et variations op.18

Frédéric Chopin

Sonate n° 3 en si mineur op. 58

Rafal Blechacz, piano

MARTHA ARGERICH / SERGEI BABAYAN

Toujours bien entourée, Martha Argerich retrouve Sergei Babayan, ami de longue date dont la transcription de douze extraits de Roméo et Juliette de Prokofiev enregistrée pour Deutsche Grammophon lui est dédiée.

14 juin à 20H30, Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Sergueï Prokofiev

Roméo et Juliette Extraits

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour deux pianos en ré majeur

Sergueï Prokofiev

Hamlet op. 77

Le Fantôme du père d’Hamlet (Transcription pour deux pianos de Sergei Babayan)

Eugène Onéguine op. 71

Mazurka, Polka (Transcription pour deux pianos de Sergei Babayan)

La Dame de pique op. 70

Polonaise, Idée fixe (Transcription pour deux pianos de Sergei Babayan)

Deux valses pouchkiniennes op. 120

Valse n° 2 en do dièse mineur (Transcription pour deux pianos de Sergei Babayan)

Guerre et Paix op. 91

Valse (Transcription pour deux pianos de Sergei Babayan)

Martha Argerich, piano

Sergei Babayan, piano

MATTHIAS GOERNE / DANIIL TRIFONOV

Matthias Goerne revient à la Dichterliebe de Schumann, qu’il avait enregistrée en 2018, cette fois avec Daniil Trifonov au piano, qu’on a hâte de découvrir dans un rôle d’accompagnateur.

15 juin à 20H30, Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Alban Berg

Lieder, op. 2

Robert Schumann

Diechterliebe, op. 48

Hugo Wolf

Michaelangelo-Lieder

Dmitri Chostakovitch

Suite sur des poèmes de Michelangelo Buonarroti, op. 145 a

Johannes Brahms

Vier ernste Gesänge, op. 121

Matthias Goerne, baryton

Daniil Trifonov, piano

HAENDEL / ISRAËL EN ÉGYPTE

Le grand haendélien René Jacobs, accompagné du Freiburger Barockorchester, son collaborateur de longue date, interprète une partition fondamentale du genre de l’oratorio, Israël en Égypte.

16 juin à 20H30, Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Georg Friedrich Haendel

Israël en Égypte

Freiburger Barockorchester

Zürcher Sing-Akademie

René Jacobs, direction

Robin Johannsen, soprano

Emmanuelle de Negri, soprano

Alberto Miguélez Rouco, contre-ténor

Jeremy Ovenden, ténor

Neal Davies, basse

Yannick Debus, basse

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA / SIR SIMON RATTLE

Sir Simon Rattle, l’un des plus emblématiques chefs britanniques, dirige le London Symphony Orchestra dans un programme qui tisse des passerelles entre le romantisme de Brahms et de Wagner et la modernité de Ligeti ou Betsy Jolas.

20 juin à 20H30, Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

György Ligeti

Atmosphères

Richard Wagner

Prélude de Lohengrin

Betsy Jolas

Histoires vraies pour trompette, piano et orchestre

Johannes Brahms

Symphonie n° 2

London Symphony Orchestra

Sir Simon Rattle, direction

Roger Muraro, piano

Håkan Hardenberger, trompette

JEPHTÉ

Les Arts florissants sous la direction de Paul Agnew donnent deux versions de l’histoire biblique de Jephté : celle de Carissimi, au milieu du XVIIe siècle, et celle de Draghi, un peu plus tardive.

24 juin à 20H30, Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Giacomo Carissimi

Prélude de l’Oratorio « Baltazar »

Motet « Super flumina Babylonis »

Motet « Cum reverteretur David »

Motet « O quam dilecta sunt tabernacula tua »

Antonio Dragui

Jephté

Giovanni Legrenzi

Sonate

Giacomo Carissimi

Histoire de Jephté

Les Arts Florissants

Paul Agnew, direction, mise en espace, Jephté

Lauren Lodge Campbell, Filia

Natasha Schnur, soprano

Victoire Bunel, Figlia di Jephte

William Shelton, Jephte

Geoffroy Buffière, Testo

Edward Grint, Amon