Un cadeau dans l’ère du temps

Les cadeaux de Noël, sujet annuel qui parle au plus grand nombre, croyants et non croyants. Denis et Isabel témoignent sur le sujet et apportent leur point de vue sur l’utilité et le sens du cadeaux.

Les cadeaux, sujet qui fait parler pour Isabel qui s’est rendu à Florence durant cette période de fête.

Ce n’est pas aux pieds du sapin que sa fille a découvert son présent mais bien à Florence en Italie.

Lorsque cette mère aux origines italienne décrit le sens de son cadeau : « des gens sont en perte de sens de nos jours, ce qui ramène à la famille permet de rassembler, ramène à l’enfance », c’est de façon concrète qu’elle l’illustre par ce voyage .

« Rassembler », ce terme dans l’ère du temps choisi par Isabel qui à travers les présents rassemble des familles.

Cette terre de la Renaissance a été mise à l’honneur par Isabel et vendu comme un cadeau touristique avec au menu un retour aux origines italiennes et du tourisme : « Redonner du sens et un lien avec la famille par les origines. » C’est bien ce terme de sens qui qualifie cette grande voyageuse qui est allée au-delà du cadeau matériel afin de le transformer en voyage.

L’aspect de la culture lui tenait à cœur : « Je souhaitais montrer à ma fille la beauté de ses origines et de cette ville des paysages jusqu’à l’architecture ». Même si le voyage n’était pas de tout repos pour ces aventuriers, le souvenir en est resté agréable.

Bonjour à tous et bon lundi à tous 😊 Dernière destination avant 2023 Florence. Étape 1 Le Palazzo Pitti, une échappée belle à la vie citadine. Une bouffée d’air frais à faire!



📌Piazza de Pitti, 1, Firenze



A demain 😉 #firenze #voyage #duomo #travel #tourisme #italy pic.twitter.com/3HMZSYbzRq — 🌍 Les Voyages de Peggy 🌍 (@VoyagesDeChoupi) December 26, 2022

Le sens du présent se démultiplie à l’infini, il peut être matériel et immatériel, faire appel aux origines familiales et au dessin. Mais il peut aussi être dans l’ère du temps comme le montre Denis père de famille : « il est important d’être dans l’ère du temps pour les petits, choisir un cadeau qui leur fait plaisir. »

N’étant pas forcément supporter des produits de récupération, d’autres produits rappellent pour autant le sens et l’importance de se rassembler comme en témoigne ce père : « Noël; c’est le moment de montrer aux gens qu’on les aime. » Acheter une tablette ou un lecteur MP3 n’est pas problématique tant que ce père peut faire plaisir à ses enfants. Il souligne toutefois l’importance de la mesure : « Faire plaisir oui, mais avec mesure sans dépenser des milliers d’euros pour un objet du numérique ou autre. »

C’est bien l’amour pour un proche surpassant donc le coût du présent que cet homme met en avant : « faire plaisir en faisant mouche ». Mettre le rapport humain en priorité, c’est un élément important pour ce travailleur parisien.

Le cadeaux peut prendre du temps à se faire :« le plaisir d’aller chercher, y consacrer du temps, suivre une intuition et toucher un aspect personnel de la personne », c’est le présent idéal selon Denis qui fait plaisir et touche la personne.

Noël, fête qui rassemble les familles et met en lumière le plaisir de donner. L’aspect matériel n’est pas prioritaire pour ces parents de famille, mais c’est bel et bien le geste et l’intention qui prend le dessus. Les cadeaux ont ainsi une autre symbolique, celle du partage et de la famille.