Le dernier combat du Roi Pelé

Joueur au plus grand nombre de buts, légende brésilienne avec trois coupes du monde à son actif, joueur de Santos et ancien ministre des sports du Brésil. Les arguments construisant cette légende du football ne manquent pas.

C’est à l’hôpital que le roi Pelé a quitté cette terre où il avait fait rêvé tant d’amoureux du ballon rond. Il souffrait d’un cancer du côlon qu’il traînait depuis 2021. C’est sa fille Kelly Nascimento et ses proches qui étaient à son chevet pour son dernier combat qui ont annoncé la nouvelle qui beaucoup redoutaient.



A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

Cette légende du ballon rond avait marqué les esprits par ses trois Coupes du Monde remportées avec la Selacao et son passage au club brésilien du FC Santos. Avec plus de 1200 buts, il ne s’est pas arrêté là, après sa carrière de footballeur, c’est en tant que Ministre des sports du Brésil qu’il s’est fait remarquer.

Au-delà de ses performances sportives et sociales, ce joueur a marqué plusieurs générations.

En quelques minutes les hommages ont affué. Le Président Emmanuel Macron ainsi que la star des Bleus Kylian Mbappé ont tenu à saluer le départ du Roi.

Le Jeu. Le Roi. L’Éternité.

O Jogo. O Rei. A Eternidade. pic.twitter.com/ZjeaF7zIGx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2022

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

François Morinière, ancien directeur du journal l’Équipe se confie sur le dernier salut de ce joueur :

» Pelé est mort, c’est une triste journée pour le sport et le football. «

La légende brésilienne avait reçu un ballon d’or d’honneur le 13 janvier 2014 : » Il a reçu cette récompense avec beaucoup d’émotions, puisqu’il n’y avait pas de récompense pour les joueurs non européens lors de ses performances sportives de l’époque. «

Une mort qui attriste la fin d’année 2022. Il la classe comme une « triste journée pour le sport et le football. «