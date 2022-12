Frédéric Vasseur à la tête de Ferrari et un pilote polonais fidèle à Jean Paul II

Frédéric Vasseur est le nouveau directeur de la Scuderia Ferrari. L’annonce a été faite ce mardi matin par l’écurie transalpine. L’occasion de rappeler le lien étroit entre l’écurie italienne et le Saint-Siège.

Avec l’arrivée du français venu d’Alfa Romeo, Ferrari entend tourner la page et passer à la vitesse supérieure. En quête de titres depuis 2008, l’écurie au cheval cabré aura fort à faire pour concurrencer l’écurie autrichienne Red Bull du double champion du monde Max Verstappen.

15 ans après le départ de Jean Todt, un Français prend de nouveau les commandes de la Scuderia Ferrari. Il commencera dès janvier 2023.

Enzo Ferrari, le fondateur de la célèbre marque de voiture, se disait agnostique. En 1981, quand le pape est victime d’une tentative d’assassinat, l’industriel se met à pleurer et prier pour la vie du pape. Plus tard, en juin 1988, Saint Jean-Paul II se rend à Maranello pour visiter l’usine et s’offre un tour du circuit à bord d’une Ferrari décapotable, deux mois avant la mort d’Enzo Ferrari.

La course automobile est souvent synonyme de danger. Nombre d’accidents graves ont emporté les plus grands pilotes. Certains ont été sauvés miraculeusement. Un morceau d’étoffe d’habit et une goutte de sang pour la relique et une photo ont accompagné le pilote de Formule 1 polonais Robert Kubica lors de son accident en 2007. La relique du pape saint Jean Paul II avait été emmenée près du pilote quelques jours après son accident. Autre accident au Canada cette fois-ci où à la suite d’une course, le pilote polonais perd son aileron. Impliqué dans un accrochage, il percute un muret de protection lancé à 230 km/h. Au sortir de cet accident, le bilan était sévère avec un traumatisme crânien et une entorse à la cheville. Une photo du pape était logée dans son casque lors de l’accident et les autorités religieuses de l’époque déterminaient si c’était un miracle ou non.

Évoluant pour l’écurie Lotus Renault, ce sportif polonais s’était gravement blessé lors du rallye « Ronde di Andora » en Ligurie en 2011. Sa main et son bras ont manqué de peu l’amputation suite à un rail de sécurité qui avait transpercé la voiture. Une nouvelle fois, la prière a fait ses preuves pour ce fidèle de saint Jean Paul II. Ce coureur aux multiples accidents se disait protégé par quelque chose qui le dépassait, les photos du pape qu’il portait sur lui en témoignent.

