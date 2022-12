Nicaragua : l’Eglise prise pour cible

Depuis le printemps 2018, l’Eglise est la cible du gouvernement nicaraguayen. Prêtres en fuite, évêque assigné à résidence, ambassadeurs expulsés, que se passe-t-il au Nicaragua ?

Le 15 septembre dernier, le pape François insistait, lors d’une conférence de presse, sur la nécessité de « ne jamais arrêter le dialogue » avec le Nicaragua. Il faut dire que l’Eglise est la cible de Daniel Ortega, président du Nicaragua depuis mars 2018, et la répression sanglante de manifestations étudiantes. Ils réclamaient la démission du président. Ces exactions ont été dénoncées par les prêtres et les évêques du pays. Réélu en 2021, Daniel Ortega avait accusé, lors de sa campagne, l’Eglise catholique de préparer un coup d’état avec l’aide des Etats-Unis. Accusé par ses opposants d’autoritarisme et de népotisme, il a remporté un quatrième mandat consécutif lors d’un scrutin auquel étaient absents tous ses adversaires potentiels de poids, arrêtés ou contraints à l’exil.

Une escalade récente !

En mars 2022, Mgr Stanislaw Waldemar Sommertag, nonce apostolique est expulsé du pays. En août, Mgr Rolando Alvarez, évêque de Matagalpa au nord-est de Managua, est quant à lui assigné à résidence. Il a été inculpé ce mardi 13 décembre pour un prétendu « délits de conspiration visant à porter atteinte à l’intégrité nationale » et « propagation de fausses nouvelles (…) au détriment de l’Etat et de la société nicaraguayenne », selon les déclarations du Palais de Justice central de Managua dans un communiqué de presse et comparaîtra en janvier. Le gouvernement a mis la pression sur Mgr Alvarez depuis qu’il a dénoncé la fermeture par les autorités de cinq radios catholiques de son diocèse et exigé le « respect » de la liberté de culte ainsi que l’arrêt du « harcèlement » imposé à l’Eglise catholique.

Le père Uriel Vallejos, curé de l’église de la Divine Miséricorde de Sébaco, dans le diocèse de Matagalpa, est également la cible du gouvernement. Un mandat d’arrêt a été émis contre lui. Le Palais de Justice central de Managua a indiqué avoir transmis sa fiche à Interpol. Ancien directeur de Caritas Nicaragua, il s’était opposé en août dernier, à la confiscation de matériel de radiodiffusion. La police avait alors assiégé son église trois jours durant avant de l’arrêter. Il a quitté le pays le 4 septembre.

En plus des radios, les associations et ordres religieux sont également menacés. Selon l’Union européenne, il y a plus de 180 « prisonniers politiques » au Nicaragua et, pendant le premier semestre 2022, les autorités y ont fermé plus de 1.200 organisations de la société civile comme la congrégation des Missionnaires de la Charité. Daniel Ortega a, pour l’instant, rejeté la main tendue du pape François, qui appelait au dialogue. Un dialogue qui semble pour l’instant impossible.