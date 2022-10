Où en est la Commission Indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles ?

Ecouter et entendre les victimes, c’est le but que s’est fixé la Ciivise. Il y a un an, la Commission lançait un appel à témoignages. Edouard Durand, co-président de la Ciivise était l’invité de Marie Foliot ce matin pour en parler.

« Autour de nous, parmi nos amis, dans nos familles, au travail, nous côtoyons des personnes qui ont été victimes de viols et d’agressions sexuelles dans leur enfance » explique Edouard Durand. On estime qu’une personne sur dix a été victime de violences sexuelles et pourtant la Ciivise n’a reçu que 16 414 témoignages, pourquoi ? « La Ciivise, c’est un espace de rassemblement où les gens vivent l’expérience d’être entendus, d’être reconnus dans leur confrontation à la violence. Il y avait un besoin souterrain qui aujourd’hui émerge. Le 21 septembre dernier quand nous avons ouvert la plateforme téléphonique, elle s’est retrouvée très vite saturée, des personnes disaient : j’ai attendu ça toute ma vie ». raconte M. Durand.

Pour l’ancien juge des enfants, cette commission n’est pas juste une libération de la parole « parce que les enfants ont toujours parlé, c’est une prise de conscience de la société. Elle a tendance à envoyer des messages paradoxaux, elle dit aux enfants, il faut parler et en même temps nous ne voulons pas entendre parler de violences sexuelles. » analyse Edouard Durand. Dans son rapport, la commission sonne l’alarme sur les conséquences engendrées par l’inceste : absence de libido, refus de maternité, addictions, anorexie, « j’ai pris perpétuité à huit ans » écrit même une personne victime.

Le gouvernement a annoncé, après la publication de ce rapport, qu’une grande campagne nationale sur les violences sexuelles faites aux enfants, serait lancée début 2023.