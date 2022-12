Mgr Emmanuel Lafont condamné par le Vatican

Selon les informations de La Croix, confirmées depuis par l’épiscopat, Mgr Lafont, évêque émérite de Cayenne, a été sanctionné par le Vatican fin octobre. Il lui est interdit d’exercer d’activité et de porter ses insignes d’évêque.

Lors de la dernière assemblée plénière des évêques, Mgr Éric de Moulins-Beaufort ne l’avait pas expressément cité mais avait souligné que certains cas étaient « connus » de la presse. En avril 2021, le Vatican annonçait l’ouverture d’une enquête canonique à l’encontre de l’évêque émérite de Cayenne. Mgr David Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France a été chargé de l’enquête.

La Conférence des évêques de France a indiqué à l’AFP que l’enquête canonique mettant en cause Mgr Lafont, avait été diligentée « en raison de rumeurs et d’accusations (…) évoquant des attitudes inappropriées envers des adultes », sans plus de précisions. C’est nos confrères de La Croix qui ont révélé l’existence des deux plaintes à l’encontre de Mgr Emmanuel Lafont. La première pour abus de faiblesse, déposée par un demandeur d’asile haïtien de 27 ans et une deuxième « pour harcèlement moral, déposée par une ancienne salariée du diocèse ».

Une enquête préliminaire en cours

Le procureur de Cayenne, Yves Le Clair, a par ailleurs confirmé à l’AFP qu’une enquête préliminaire visant l’ancien curé de Soweto était en cours pour « traite d’être humain aggravée », « aide au séjour irrégulier » et « abus de confiance aggravé« . Il est reproché à Mgr Emmanuel Lafont de l’avoir hébergé à l’évêché en échange de faveurs sexuelles, selon le magistrat, qui a toutefois précisé qu’il restait « encore des investigations à mener ». Mgr Lafont reste présumé innocent devant la justice civile.

Le Vatican a tranché. Il est assigné à résidence dans un monastère en métropole et interdit « d’entrer en contact avec ses connaissances en Guyane ainsi qu’avec de jeunes migrants ».