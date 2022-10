L’opposition à Poutine récompensée par le prix Nobel de la paix

"Le comité Nobel norvégien souhaite honorer trois champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins Bélarus, Russie et Ukraine", a déclaré sa présidente Berit Reiss-Andersen.

Le comité Nobel a récompensé ce vendredi un trio de représentants des sociétés civiles en Europe de l’Est, un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine.

Vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, Ales Beliatski est emprisonné en Biélorussie depuis 2021, accusé de fraude fiscale. Le comité Nobel a exhorté le gouvernement Bélarus de libérer le militant, « nous espérons que cela se produira et qu’il viendra à Oslo pour recevoir le prix », a dit la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen. « Mais il y a des milliers de prisonniers politiques au Bélarus et je crains peut-être que mon souhait ne soit pas très réaliste ».

Récompensé également, l’ONG Mémorial défend les droits de l’Homme depuis 1989. L’association russe a été créée par Andreï Sakharov, Prix Nobel de la Paix, pour faire la lumière sur la répression politique sous l’URSS. Accusée notamment par un procureur de la Cour Suprême russe de créer « une image mensongère de l’URSS comme Etat terroriste », l’ONG a été dissoute le 28 décembre 2021 par la Cour Suprême du Kremlin.

Quant au Centre pour les libertés civiles (CLC), il a été créé à Kiev le 30 mars 2007 et promeut les valeurs des droits de l’homme, la démocratie et la solidarité en Ukraine et en Eurasie.

