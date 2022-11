Le vote évangélique, paramètre crucial des élections au Brésil

Les évangéliques ne sont pas à sous-estimer. Comptant 90 députés et 3 sénateurs sur 81, ceux qui sont surnommés par la presse la "Brancada Evangelica" entrave toutes les actions allant à l'encontre des préceptes de leur Église.

Au Brésil, un bloc parlementaire règne sur le Congrès. Ils ont le pouvoir de faire et de défaire des présidents.

Par Eléonore Moreau

En 2016, ils font approuver à 80 % la mise en accusation de Dilma Rousseff qui mènera à sa destitution et en 2018 la victoire de Jair Bolsonaro est en grande partie due à leur soutien. Fort de 347 députés sur 513, le « BBB » pour Balle, Bœuf et Bible regroupe les lobbys du secteur agroalimentaire, des pro-armes et des évangélistes.

Parmi eux, les évangéliques ne sont pas à sous-estimer. Comptant 90 députés et 3 sénateurs sur 81, ceux qui sont surnommés par la presse la « Brancada Evangelica » entrave toutes les actions allant à l’encontre des préceptes de leur Église. Au Brésil, sur 215 millions d’habitants, la grande majorité de la population est catholique et un tiers est évangélique. Et selon l’institut Datafolha (institut de sondage indépendant), 60 % des Brésiliens estiment que la question religieuse est déterminante dans leur choix de vote. Avoir le soutien de l’Église évangélique, c’est avoir le vote de près de 65 millions de Brésiliens.



Bolsonaro l’a déjà utilisé, catholique de naissance, il s’est engagé en politique avec le parti démocrate-chrétien en 1990 où il sera député. En 2016, il scelle son alliance avec l’Église évangélique en se faisant baptiser par un pasteur évangélique dans le Jourdain en Israël. Lors de sa première campagne présidentielle, il tient des discours contre le mariage homosexuel et l’avortement et s’oppose ouvertement à la laïcité alors que le Brésil est un état laïc depuis 1891.



Les pasteurs évangéliques derrière Bolsonaro

Ils seront récompensés après son élection par des postes clé au gouvernement. Damares Alves, une pasteur et avocate ultra conservatrice voulant faire légaliser les thérapies de conversion pour les homosexuels, devient ministre des Droits de l’homme, de la Famille et des Femmes. Les évangéliques pousseront Jair Bolsonaro à choisir Ricardo Vélez Rodríguez, théologien d’extrême droite, comme ministre de l’Éducation. Resté trois mois à ce poste, il a instauré un numéro d’urgence pour que les élèves dénoncent les professeurs tenant des propos communistes ou contraires aux bonnes valeurs évangéliques.



L’élection de 2022 a rebattu les cartes. Les deux candidats, pour faire tourner l’élection à leur avantage, ont instrumentalisé la religion. Certains chrétiens penchent pour Lula, déçus de l’insuffisance d’actions de Bolsonaro envers les plus démunis, d’autres pour Bolsonaro, reprochant à Lula de s’intéresser à la religion uniquement pour gagner l’élection. Michelle Bolsonaro annonçait à tout-va que cette campagne était une bataille du bien contre le mal.



Lula a remporté l’election présidentielle du 30 octobre, mais la composition du Congrès issue des législatives du 2 octobre est toujours aussi conservatrice. Sa marge de manœuvre pour gouverner est donc très étroite et il devra veiller à ne pas froisser les puissants « BBB« .