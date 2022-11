Le rapport au travail, les abus dans l’Eglise et le lancement d’Omerta Média, la matinale

La Question du Jour : Comment « aérer » l’Eglise ? Avec le père Vivarès

Les affaires d’abus dans l’Eglise se succèdent, quand en verra-t-on le bout ? Pour le père Pierre Vivarès, si les paroissiens sont toujours là, « ils sont fatigués » analyse-t-il, « nos évêques se sont rassemblés la semaine dernière à Lourdes, à huit clos, il y a une culture d’opacité, de l’étouffement. Qu’ils aient besoin de parler entre eux. Grand bien leur face, ensuite, ils nous sortent un document, grand bien leur fasse. Mais on n’a pas l’impression que ça va changer grand chose. » Le curé de St Paul-St Louis a également évoqué l’ordination des hommes mariés, pour impliquer davantage les laïcs et leur permettre de célébrer l’eucharistie.

Métiers en tension : le travail, une invention permanente

Le gouvernement doit présenter son projet de loi sur l’immigration et souhaite utiliser le travail comme source d’intégration, en particulier sur les métiers en tension qui justifierait qu’on assouplît les conditions d’octroi de titres de séjours. En clair, le manque de main d’œuvre doit permettre de régulariser des clandestins, afin d’honorer les besoins des entreprises. On peut s’interroger aussi sur l’évolution du rapport au travail, en élargissant la réflexion à ce que cela signifie précisément : certains prédisent aussi la fin du travail : n’est-ce pas un vieux rêve de l’humanité que d’en finir avec le labeur quotidien ? Olivier Grenouilleau, historien et auteur de L’invention du travail (Cerf) est l’invité de Louis Daufresne

Omerta, média d’investigation – avec Régis Le Sommier, rédacteur en chef.

Régis Le Sommier vient de lancer Omerta. Média d’enquêtes et d’investigations, l’ancien directeur adjoint de Paris Match veut décliner « en vidéos, des reportages qui peuvent être fait à l’écrit » et laisser du temps à sa rédaction d’enquêter. Guerre, société, géopolitique, Omerta média est payant et disponible via un site internet et une application. Régis le Sommier a également évoqué son dernier documentaire sur la guerre en Ukraine.