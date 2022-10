L’Arménie et l’Azerbaïdjan, la pénurie d’essence, Vatican II a 60 ans et la Ciivise – Au cœur de l’actu #5

Que se passe-t-il entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ?

Les affrontements ont repris entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan depuis le 13 septembre dernier à la frontière des deux pays. L’Arménie, alliée de la Russie, et l’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, se sont affrontés lors de deux guerres au cours des trois dernières décennies pour le contrôle du Nagorny Karabakh, une enclave majoritairement peuplée d’Arméniens rattachée à l’Azerbaïdjan, et ayant unilatéralement proclamé son indépendance en 1991.

François Devedjian, avocat, est revenu récemment d’Arménie, il témoignait ce mercredi 12 octobre au micro de Marie Foliot :

Vatican II a 60 ans

Le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII ouvrait le concile Vatican II. 60 ans après, comment s’est-il concrétisé dans l’Eglise ? Retrouvez toutes nos archives à l’occasion de cet anniversaire :

Pénurie d’essence, peut-t-on se priver de la voiture ?

Qui dit grève de raffinerie, dit pénurie d’essence ! Depuis le 27 septembre jours, quatre sites de TotalEnergies et deux raffineries d’Esso-ExxonMobil sont en grève pour obtenir des hausses de salaire. Ce conflit entraîne des pénuries un peu partout en France. Il y a quelques jours encore, 30 % des stations-services en France manquaient d’un ou plusieurs carburants entraînant des files interminables devant les stations services, notamment en Île de France, malgré les réquisitions par le gouvernement. Peut-on vraiment se priver de la voiture ? C’est la question posée par Marie-Ange de Montesquieu dans En Quête de Sens en résonnance à cette actualité.

Peut-on se passer de la voiture ? Réécoutez En Quête de Sens du 13 octobre 2022 :

Où en est la Commission Indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles ?

Ecouter et entendre les victimes, c’est le but que s’est fixé la Ciivise. Il y a un an, la Commission lançait un appel à témoignages. « Autour de nous, parmi nos amis, dans nos familles, au travail, nous côtoyons des personnes qui ont été victimes de viols et d’agressions sexuelles dans leur enfance » explique Edouard Durand, co-président de la Ciivise. On estime qu’une personne sur dix a été victime de violences sexuelles et pourtant la Ciivise n’a reçu que 16 414 témoignages, pourquoi un tel décalage ? Réécoutez Edouard Durand, invité de Marie Foliot ce mardi 11 octobre.

