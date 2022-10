L’affaire Santier, les obsèques de Lola et Emmanuel Macron au Vatican – Au cœur de l’actu #7

L’affaire Santier, l’Eglise et ses scandales

Le manque de communication après les sanctions prises par Rome à l’encontre de l’ancien évêque de Créteil, accusé de voyeurisme doit amener l’Eglise à « réfléchir à des changements dans (ses) procédures », a réagi vendredi 21 octobre, le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Eric de Moulins-Beaufort. Face au dernier scandale qui éclabousse l’Eglise, les évêques et les prêtres, Radio Notre Dame s’est mobilisée cette semaine. Volonté de cacher ? Incapacité à prendre les bonnes décisions ? Les évêques se donnent-ils les moyens d’être bien conseillés ? Matthias Léridon conseille, depuis des années, les patrons ou les grandes entreprises en période de crise, Isabelle de Gaulmyn, vaticaniste et auteur de « Histoire d’un silence » (Seuil) et le père Olivier de Cagny, supérieur du Séminaire de Paris étaient les invités de la matinale du mercredi 26 octobre.

A Dieu Lola

Le meurtre de Lola Daviet a ému toute la France. La principale suspecte, Dahbia B, est une ressortissante algérienne sous le coup d’une obligation de quitter la France (OQTF). Ce fait-divers a relancé le débat sur l’application des OQTF. Mgr Leborgne, évêque d’Arras, a célébré ce lundi 24 octobre, les obsèques de Lola. Il y a parlé de l’abondance du cœur « pour que d’un immense chagrin naisse la lumière du salut auquel croient les chrétiens » comme le soulignait Gérard Leclerc dans son édito.

Emmanuel Macron a rencontré le pape François

La guerre en Ukraine, le débat sur la fin de vie et l’ouverture du forum pour la paix de la communauté Sant’Egidio étaient au programme d’Emmanuel Macron à Rome ce lundi 24 octobre. Le Saint-Père l’a reçu lors d’une audience de 55 minutes. La veille, le président français a prononcé un discours à l’ouverture du 36e forum international pour la Paix organisée par la communauté catholique italienne Sant’Egidio. « Parler de paix et appeler à la paix aujourd’hui peut avoir quelque chose d’insupportable pour celles et ceux qui se battent pour leur liberté, et (leur) donner le sentiment d’être en quelque sorte trahis », a reconnu Emmanuel Macron, faisant allulsion à la guerre en Ukraine.