L’affaire Santier bouleverse l’Assemblée plénière des évêques, Lula président du Brésil, François à Bahreïn et la justice à la peine ? – Au cœur de l’actu #8

Justice française, l'affaire Santier et les évêques de France, les élections brésiliennes et le pape à Bahreïn pour la paix … les actualités de la semaine traitées par nos journalistes.

Avec Eléonore Moreau

Une justice à bout de souffle avec Maître Frédéric Picard

Ce lundi 31 octobre, Me Frédéric Picard était au micro de Marie Foliot pour revenir sur les différentes affaires juridiques qui ont secoué la France récemment. Déclarations polémiques de Cyril Hanouna, présomption d’innocence, lenteur de la justice Me Picard nous éclaire et réagit au dernier sondage de l’IFOP démontrant un mécontentement des Français envers la justice.

Affaire Santier : les évêques bouleversent le programme de l'Assemblée plénière Le pape François a estimé que l'Église de France était « une nouvelle fois bouleversée par le drame des abus de la part de ses pasteurs », après l'affaire Santier, dans un message adressé jeudi 3 novembre aux évêques français réunis à Lourdes. « Nous nous réunissons avec des sentiments mêlés de colère, de honte, d'impuissance, d'incompréhension », a déclaré aux évêques le président de la CEF, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, lors de son discours d'ouverture.

Le vote évangélique au Brésil

Les élections présidentielles au Brésil se sont déroulé lundi 31 octobre. Ce deuxième tour voyait s’affronter l’actuel président Jair Bolsonaro et l’ex-président Lula. Ce dernier a remporté l’élection dans un mouchoir de poche et prendra ses fonctions le 1er janvier. Et si tout s’était joué grâce au vote d’une seule communauté ?

Voyage du pape au Bahreïn

Le pape a atterri ce jeudi après-midi à Bahreïn pour défendre le dialogue interreligieux. Ce pays de la péninsule arabe est régulièrement mis en accusation par les ONG pour violation des droits de l’Homme. Le pape François a abordé le sujet dans son premier discours devant les autorités. Il a appelé à ce que le respect, la tolérance et la liberté religieuse soient constamment mis en œuvre afin que les droits humains fondamentaux soient promus. Le Bahreïn est le voisin du Qatar, pays ou se tiendra la Coupe du monde de football dans trois semaines, décriée pour son désastre humain et écologique. Le Saint-Père s’est aussi exprimé à ce sujet et a dénoncé un travail déshumanisant en demandant que des conditions de travail sûres et dignes de l’Homme soient garanties.

Les enjeux de cette visite avec François Mabille, chercheur au CNRS