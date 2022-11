La Star’Ac, la théologie de la Libération et Méditatio, l’appli qui vous fait prier

Le retour de la Star Academy

Dans les années 2000, l’émission de télé-crochet cartonnait sur TF1. Vingt ans après, la Star Academy, vient de clôturer sa dixième saison avec la victoire d’Anisha et continue à faire des fortes audiences. Maryel Devera a participé à la création de nombreuses téléréalité, elle explique notamment les raisons de ce succès, « la grande nouveauté avec la Star Ac, c’est le retour des émissions de flux », vital à l’ère du numérique.

L’Eglise concernée par la théologie de la Libération ?

C’est au frère Gustavo Gutiérrez que l’on doit la théologie de la Libération [qui] « dit aux pauvres que la situation qu’ils vivent actuellement n’est pas voulue par Dieu ». Pour ce dominicain, « la création d’une société juste et fraternelle est le salut des êtres humains, si par salut nous entendons le passage du moins humain au plus humain. On ne peut pas être chrétien aujourd’hui sans un engagement de libération ». C’est ce que décrypte Timothée de Rauglaudre avec le Brésil et le parti des Travailleurs. Pour l’invité de Louis Daufresne, « c’est le pays par excellence où la théologie de la libération a l’importance la plus forte. »

Méditatio, l’appli qui vous fait prier partout

Méditatio « permet à chacun de redécouvrir la richesse de la méditation chrétienne. » Lancée par Thomas Delenda, fondateur d’Hozana et son épouse Jeanne, l’application propose un texte sur une thématique et d’une durée de votre choix. C’est l’objectif de cette application présentée par Albane de Cugnac, responsable de contenu de Meditatio dans Un Jour, Une Info :