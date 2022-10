La semaine de Culture Club 17 au 21 octobre 2022

Les expositions du lundi : Joan Mitchell et Claude Monet à la Fondation Louis Vuitton, avec Mélina de Courcy et Guillaume Sébastien Mardi Littérature : Autour de Pascal Bruckner, auteur du «Sacre des pantoufles» (Grasset) Les sorties Cinéma du mercredi : Simone, les Harkis et l’Innocent avec nos chroniqueurs Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard…