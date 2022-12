La baguette de pain française fait saliver l’UNESCO

Ce mercredi, la baguette française a été mise à l’honneur par l’UNESCO et inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Une bonne nouvelle dans cette période où nous aspirons tous à sortir du pétrin. Elle est originale et parfaitement française, remplie de caractère par sa tendre mie et à la fois ferme et douce, elle s’illustre comme l’aliment par excellence des français. Elle est le « gagne-pain’ par excellence pour les quelques 35 000 boulangeries en France, soit une pour 1800 habitants.

Les Français raffolent de leur baguette. Et pour cause, chaque jour 16 millions de baguettes sortent du fournil selon une enquête de Fiducial en 2019.

Et vous la baguette vous l’aimez comment ?