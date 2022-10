Grèves et tensions sociales, Lola, démission de Liz Truss – Au cœur de l’actu #6

La pénurie des carburants, la demande d’augmentation des salaires en période d’inflation et l’exaspération dans les stations-services révèlent les tensions sociales alors que la France connaît ce mardi une grève générale. Comment rendre le dialogue social constructif et durable ? Interview croisée de Joseph Thouvenel, secrétaire fédéral de la CFTC et d’Edward Hladky, chef d’entreprise et président des EDC…

La pénurie des carburants, la demande d’augmentation des salaires en période d’inflation et l’exaspération dans les stations-services révèlent les tensions sociales alors que la France connaît ce mardi une grève générale. Comment rendre le dialogue social constructif et durable ? Interview croisée de Joseph Thouvenel, secrétaire fédéral de la CFTC et d’Edward Hladky, chef d’entreprise et président des EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens ) Ile de France Ouest. Tous deux partagent leur convergence des buts.



Lire l’article

L’affaire Lola, cette collégienne de 12 ans, enlevée, violée et tuée a émue toute la France. Ce fait-divers une dimension nationale avec le débat sur l’application des OQTF.

Mgr Olivier Leborgne qui va célébrer ce lundi les obsèques de la jeune fille était l’invité de Louis Daufresne.

Revoir l’émission :

Liz Truss aura marqué le 10 Downing Street comme étant la dernière locataire nommée par Elizabeth II mais aussi le plus court mandat, de seulement 44 jours.

Pourquoi le Royaume Unie est-il en crise ?

Réécoutez le Grand Débat