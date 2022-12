Fin de vie, l’Eglise prise pour cible au Nicaragua, la litanie des Bleus et la lutte contre les paradis fiscaux – Au cœur de l’actu #13

La Convention citoyenne sur la fin de vie est-elle une manipulation ?

C’est la question posée ce vendredi 16 décembre dans le Grand Débat. Commencée le 9 décembre, 180 Français ont été tirés au sort et ont commencé à plancher sur la question de la fin de vie. Pendant huit week-ends de trois jours, ils vont se former, écouter des experts et débattre sur l’euthanasie, le suicide assisté, les soins palliatifs et les enjeux éthiques qui les entourent, tout en sachant que leurs travaux n’auront pas force de loi. En mars, ils devront répondre à la question: « Le cadre d’accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits? ». Réécoutez les analyses de Priscilia de Selve, Timothée de Rauglaudre et Joseph Thouvenel au micro de Louis Daufresne (à partir de 28 min) :

Nicaragua : l’Eglise prise pour cible

Depuis le printemps 2018, l’Eglise est la cible du gouvernement nicaraguayen. Prêtres en fuite, évêque assigné à résidence, ambassadeurs expulsés, que se passe-t-il au Nicaragua ? Le 15 septembre dernier, le pape François insistait, lors d’une conférence de presse, sur la nécessité de « ne jamais arrêter le dialogue » avec le Nicaragua. Il faut dire que l’Eglise est la cible de Daniel Ortega, président du Nicaragua depuis mars 2018, et la répression sanglante de manifestations étudiantes. Ils réclamaient la démission du président. Ces exactions ont été dénoncées par les prêtres et les évêques du pays.

La litanie des Bleus ?

Jacques Vendroux, journaliste sportif à Europe 1, le disait à Marie Foliot le 23 novembre dernier, avec les Bleus, il y a plus que du football, « c’est de l’affect, elle me fait penser à la France de 98 avec Blanc, Deschamps, Barthez, ça me fait penser à l’équipe de Platini en 1984, il y a de l’affect et des sourires. » Depuis la victoire des Bleus sur le Maroc, vous avez sûrement le sourire et vous avez sûrement dû recevoir, via l’application WhatsApp, un « vocal » commençant par « Oh tous les Bleus gagnés pour nous » sur l’air de la litanie des Saints. A écouter, ça vous changera de « Ramenez la Coupe à la maison » de Vegedream.

Est-il possible de lutter contre les paradis fiscaux ?

Pendant vingt ans, Renaud van Ruymbeke a sillonné le monde opaque de la fraude fiscale. Ancien juge d’instruction spécialisé au pôle financier du tribunal de Paris, il était l’invité du Grand Témoin pour son livre« Offshore. Dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux » (ed. Les Liens qui libèrent). La Suisse, l’Île de Man, le Panama, Dubaï, les pays sur la liste noire des paradis fiscaux ont une caractéristique commune : ce sont les premiers maillons de l’évasion fiscale. Selon Renaud van Ruymbeke, les économistes « chiffrent à peu près à 8 700 milliards de dollars ou d’euros le montant des avoirs qui sont soustraits à l’impôt, qui dorment dans ces paradis fiscaux (…) C’est là le paradoxe poursuit-il dans le Grand Témoin, les États sont endettés. On doit faire face à des dépenses collectives et à côté de cela, ces mêmes états tolèrent l’existence de paradis fiscaux, y a énormément d’argent qui leur échappe. »

