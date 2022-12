Est-il possible de lutter contre les paradis fiscaux ?

Pendant vingt ans, Renaud van Ruymbeke a sillonné le monde opaque de la fraude fiscale. Ancien juge d’instruction spécialisé au pôle financier du tribunal de Paris, il était l’invité du Grand Témoin pour son livre« Offshore. Dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux »(ed. Les Liens qui libèrent)

La Suisse, l’Île de Man, le Panama, Dubaï, les pays sur la liste noire des paradis fiscaux ont une caractéristique commune : ce sont les premiers maillons de l’évasion fiscale. Selon Renaud van Ruymbeke, les économistes « chiffrent à peu près à 8 700 milliards de dollars ou d’euros le montant des avoirs qui sont soustraits à l’impôt, qui dorment dans ces paradis fiscaux (…) C’est là le paradoxe poursuit-il au micro de Louis Daufresne, les États sont endettés. On doit faire face à des dépenses collectives et à côté de cela, ces mêmes états tolèrent l’existence de paradis fiscaux, y a énormément d’argent qui leur échappe. »

Pourquoi les états ne peuvent prendre l’argent là où il est supposé se cacher ?

« Aujourd’hui les lanceurs d’alertes sont des informaticiens parce que les opérations off-shore sont par virement. » raconte l’ancien juge anti-corruption, « ça laisse une trace informatique, les lanceurs d’alerte transmettent des milliers de comptes, ça insécurise ceux qui fraudent et qui se croient à l’abri de toute investigation. » Sauf que ces informations sont ponctuelles, Renaud van Ruymbeke rappelle qu’il n’est pas interdit d’avoir un compte au Lichtenstein au nom d’une société panaméenne, « ce qui est interdit c’est de détourner de l’argent, de corrompre. Quand on reçoit une photo avec des milliers de comptes, ça suppose de reconstituer l’origine des fonds, de retrouver la banque, le cabinet de conseil qui gère les fonds, pour éventuellement démontrer l’infraction pénale, vous imaginez le travail ? Dans la masse considérable, il faut réussir à prouver que c’est de l’argent sale. »

Peu après le début de la guerre en Ukraine, plusieurs pays dont la France avait annoncé le gel des avoirs d’oligarques russes pour 15 milliards d’euros, « une goutte d’eau dans la mer » estime à nouveau le juge van Ruymbeke, « les yachts, les jets, quand on arrive à identifier les propriétaires et c’est extrêmement difficile et des villas, des biens immobiliers, on prend. Mais leur grande fortune, les comptes qu’ils ont à Dubaï, à Singapour, à Chypre, on ne les saisit pas parce qu’on on ne sait pas et on est incapable de savoir. »

Quant à savoir si on ne sait vraiment pas ou que l’on ne veut pas savoir, l’ancien juge évoque Philippe le Bel : « quand il prend la fortune des Templiers, il sait où elle est et il va chercher, si demain on allait chercher l’argent caché à Dubaï, ça changerait la donne. Mais si vous allez chercher l’argent à Dubaï, attention ! Parce que les Emirats Arabes Unis, c’est du pétrole. C’est comme le Qatar avec le gaz, on n’y touche pas. Il y a aussi de la géopolitique derrière, c’est pour cela aussi que l’on tolère cette situation. (…) les états doivent réagir et je suis convaincu que les États qui sont endettés, qui ont déficit croissant, réagiront. Ils feront un jour comme Philippe Le Bel ».