Des générateurs à fort impact

La guerre en Ukraine et des convois entre la France et l'Ukraine comme soutien face au manque d'électricité.

La guerre en Ukraine en cours depuis plusieurs mois mobilise aussi bien la communauté internationale que les associations bénévoles.

Les ukrainiens privés d’électricité dans plusieurs régions peuvent compter sur l’approvisionnement de générateurs électriques fournis par des associations bénévoles comme celle de l’Œuvre d’Orient.

Cette association au service des chrétiens d’Orient organise un pont de l’amitié pour apporter quarante deux générateurs électriques en Ukraine sur un convoi de deux jours.

L’acheminement se fait en passant par l’Allemagne, la République Tchèque et la Pologne pour rejoindre Lezajsk, ville proche de la frontière ukrainienne.

Le directeur financier de l’association Damien Chenel détaille l’opération : « Les générateurs sont confiés à l’Église-grecque-catholique ukrainienne qui les répartit ensuite dans les différentes paroisses. »

La répartition de ceux-ci se concentre principalement dans l’Est du pays : « c’est dans l’Est, où ils souffrent que nous les répartissons entre les diocèses de Kiev, Kharkiv et Tchernitski. »

Les sources de motivations pour ce convoi ne manquent pas : « l’armée russe s’attaque au moral des ukrainiens en touchant les infrastructures civiles et en les privant d’électricité de chauffage et d’eau potable » rappelle ce directeur financier.



Alors que plusieurs millions d'ukrainiens s'apprêtent à passer l'hiver sans électricité, L'Œuvre d'Orient a apporté 42 générateurs électriques à la frontière. D'autres convois suivront grâce à la générosité des donateurs.#StandWithUkrain #chretiensdOrient https://t.co/bg0lxJfanf — L'Œuvre d'Orient (@OeuvredOrient) December 25, 2022

Le père Vlodymyr Malchyn Vice-chancelier de l’Archevêché Majeur de Kviv-Halych témoigne sur ce convoi : « Cette présence montre aux ukrainiens l’amitié des français. »

Le Vice-chancelier explique encore la répartition : « Les générateurs sont répartis dans des minivans puis donnés directement aux prêtres qui organisent les lieux chauffés dans leurs paroisses.

Cette aide est appréciée en Ukraine et vue comme un soutien : « Cela permet aux personnes de se chauffer, recharger leur smartphone, aller sur Internet et rester en lien avec leurs proches. »

Ces propos recueillis par le gestionnaire des générateurs électriques répartis dans les diocèses rappelle l’importance de ce convoi et l’aide appréciée par les ukrainiens.