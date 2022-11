La semaine de Culture Club du 7 au 11 novembre

L’exposition du lundi : L’hommage à Pierre Soulages

Pendant plus de 75 ans, il a tracé son sillon, s’attirant la reconnaissance des institutions culturelles et du marché de l’art qui en a fait un des artistes français les plus cotés de son vivant. Il est célèbre dans le monde entier pour ses nuances infinies de noir. Réécouter l’hommage de notre chroniqueur Stéphane Coviaux :

Mardi littérature : « Un miracle » de Victoria Mas

Religieuse chez les Filles de la Charité, Sœur Anne reçoit une prophétie : la Vierge va lui apparaître en Bretagne. Mais c’est un adolescent, sur place, qui prétend avoir eu les visions. Jalousie, rapport au monde transformé, le nord Finistère va s’en trouver bouleversé !

Mercredi cinéma : « Mascarade » de Nicolas Bedos et « La Conspiration du Caire » de Tarik Saleh

C’est la sélection de Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni.

La littérature spirituelle du jeudi : « Un pas de côté : les quatre saison d’un énarque en communauté avec les plus démunis » de Stéphane Roux

Enarque, haut fonctionnaire et catholique, l’auteur prend une année sabbatique et part vivre un an dans la communauté de La Viale animée par des jésuites, en Lozère. Il réalise ainsi un cheminement spirituel au fil de ses rencontres et de sa découverte d’une vie communautaire, en pleine nature et tournée vers Dieu.

Vendredi Théâtre : Quelles pièces pour les vacances de Noël ?

Découvrez la sélection de Christophe Mory, Jean-Luc Jeener et Nadir