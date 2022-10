Ciase l’an 1, les prix Nobel de la paix et Mgr Gobilliard en forme olympique – Au cœur de l’Actu #4

La Ciase, l’An 1

A 48 ans, il avait rejoint le temps de son enfance. Le père Patrick Goujon, jésuite et professeur au Centre Sèvres, a été abusé par un prêtre. Longtemps après, s’était mis à en parler, alors qu’un mal de dos persistant dont il ignorait l’origine le faisait souffrir. De la parole à l’écriture, il n’y a qu’un pas et un an après le rapport de la Ciase, son propos résonne dans l’actualité, à telle enseigne qu’il s’est vu décerner le prix de littérature religieuse. Il était l’invité du Grand Témoin de Louis Daufresne.

L’opposition à Poutine récompensée par le prix Nobel de la paix

Le comité Nobel a récompensé ce vendredi un trio de représentants des sociétés civiles en Europe de l’Est, un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine. Le prestigieux prix a été conjointement attribué au militant bélarusse Ales Beliatski, en prison dans son pays, à l’ONG russe Memorial – frappée par un ordre de dissolution – et au Centre ukrainien pour les libertés civiles qui s’emploie à documenter les « crimes de guerre russes » dans le conflit en cours.

Mgr Emmanuel Gobilliard en forme olympique

Boycott de la Coupe du Monde, pastorale du sport et Jeux Olympiques et paralympiques à Paris en 2024, l’évêque auxiliaire de Lyon, évoque ses fonctions de délégué du Vatican pour le sport dans une interview accordée à la radio. Le Vatican souhaite se doter d’un comité olympique et donc devenir membre du Comité International Olympique (CIO). Pour Mgr Emmanuel Gobilliard, il s’agit de « montrer au monde, l’importance que l’on accorde au sport, comme un lieu de rencontre, de réconciliation. »

Que se passe-t-il entre l’Eglise et le Nicaragua ?

Le 15 septembre dernier, le pape François insistait, lors d’une conférence de presse, sur la nécessité de « ne jamais arrêter le dialogue » avec le Nicaragua. En mars, le Nicaragua a expulsé l’ambassadeur du Vatican. Et en août, Mgr Rolando Alvarez, critique du régime, a été arrêté et « assigné à résidence », selon la police qui a invoqué des activités prétenduement « déstabilisantes et provocatrices » du prélat. Le président nicaraguayen a également critiqué les ambassadeurs américains et européens. Hugo Billard, professeur de géopolitique en classes préparatoires et animateur de l’émission « Planisphère » a décrypté, pour nous, la situation du Nicaragua et ses liens avec l’Eglise.