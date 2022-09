Ce qu’il faut retenir du discours de Vladimir Poutine

Les habitants des régions du sud et l’est de l’Ukraine annexées par la Russie seront « nos citoyens pour toujours », a déclaré vendredi Vladimir Poutine lors d’un discours au Kremlin. « Les habitants de Lougansk et Donetsk, Kherson et Zaporijjia deviennent nos citoyens pour toujours », a affirmé le président russe. « Les gens ont voté pour notre avenir commun », a-t-il ajouté.

Dans une vidéo publié peu de temps après sur les réseaux sociaux, le président ukrainien a indiqué que « L’Ukraine ne négociera pas avec la Russie tant que Poutine est le président de la Fédération de Russie. Nous négocierons avec le nouveau président ». Volodymir Zelensky a également indiqué que l’Ukraine déposerait sa candidature « en vue d’une adhésion accélérée à l’Otan »

Le président russe a assuré que son pays « n’aspire pas » à restaurer l’URSS, malgré l’offensive en Ukraine et l’annexion de quatre régions ukrainiennes à la suite de « référendums » dénoncés par Kiev et les Occidentaux. « L’URSS a disparu, le passé ne peut être ramené. Et la Russie n’a pas besoin de cela aujourd’hui, nous n’y aspirons pas », a déclaré M. Poutine.

Il a accusé l’Occident de vouloir faire de la Russie une « colonie« . « L’Occident est prêt à tout pour préserver le système néocolonial qui lui permet de parasiter et, en réalité, de piller le monde entier« , a dénoncé le président russe. « Ils veulent nous voir comme une colonie », a-t-il encore fustigé.

L’Occident responsable des explosions ?

Evoquant les fuites importantes dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, Vladimir Poutine a accusé les Occidentaux d’être à l’origine des explosions, « en organisant des explosions sur les gazoducs internationaux qui longent le fond de la mer Baltique, ils ont en réalité commencé à détruire l’infrastructure énergétique européenne », a-t-il dit, imputant ce « sabotage » aux « Anglo-saxons« .

Les dirigeants des pays de l’Union européenne ont immédiatement réagi, rejetant et condamnant « l’annexion illégale » par la Russie des quatre régions ukrainiennes. Les 27, dans une déclaration commune, ont accusé Moscou de mettre « la sécurité mondiale en danger ». « Nous ne reconnaissons pas et ne reconnaîtrons jamais les référendums illégaux que la Russie a organisés comme prétexte pour cette nouvelle violation de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ni leurs résultats falsifiés et illégaux. Nous ne reconnaîtrons jamais cette annexion illégale », affirme la déclaration publiée peu avant la signature des actes d’annexion par le président russe Vladimir Poutine.

Crimea, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk and Luhansk are Ukraine.

The EU does not and will never recognise this illegal annexation.

We are strengthening our sanctions against Russia and will keep providing strong support to Ukraine, for as long as it takes.#StandWithUkraine

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 30, 2022