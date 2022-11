L’Assemblée plénière à Lourdes, le pape à Bahreïn et l’enquête du Sénat sur l’industrie de la pornographie – Au cœur de l’actu #9

L’Assemblée plénière à Lourdes

Rassemblés à Lourdes du 3 au 8 novembre, les évêques de France ont travaillé à des « propositions concrètes » afin d’améliorer la communication et la transparence dans les mesures canoniques prises à l’encontre de clercs mis en cause dans des affaires de violences sexuelles. Ebranlés par les affaires Santier et Ricard, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a annoncé la mise en place d’un « comité de suivi » sur lequel tout évêque pourra se « référer » tout au long d’une procédure visant un de ses pairs. « Nous avons décidé de constituer un comité de suivi auquel tout archevêque ou évêque ayant à traiter du cas d’un autre évêque pour des abus ou agressions sexuelles se référera afin d’être accompagné dans toutes les étapes de la procédure« , a-t-il déclaré, lors du discours de clôture de l’assemblée plénière.

Le pape de retour de Bahreïn

Une visite inédite ! Pour son 39e voyage apostolique, le pape François s’est rendu à Bahreïn du 3 au 6 novembre. Invité pour clôturer le « Forum de dialogue Orient et Occident pour une coexistence humaine », le Saint-Père a rencontré Ahmed al-Tayeb, le grand imam d’Al-Azhar, la haute instance de l’islam sunnite et le patriarche Bartholomée. « Le but était de se retrouver dans le dialogue interreligieux avec l’Islam et en dialogue œcuménique » a expliqué François lors de la traditionnelle conférence de presse au retour de ce voyage. Le pape est également revenu sur les abus sexuels dans l’Eglise. Malgré « la tentation du compromis« , « la volonté de l’Église est de tout clarifier » a-t-il encore assuré, estimant que « l’Église doit avoir honte des mauvaises choses, tout en remerciant Dieu pour les bonnes choses qu’elle a faites ».

L’alerte du Sénat sur la pornographie

Le 28 septembre dernier, le Sénat publiait un rapport sur la pornographie qui dénonce les ravages de cette industrie. Annick Billon, rapporteur, était l’invitée du Grand Témoin mercredi 19 novembre pour le détailler. « Au début, nous voulions travailler sur l’accès des mineurs à la pornographie et très rapidement on a décidé d’élargir et de travailler sur l’industrie pornographique parce que l’on s’est rendu compte qu’aucun travail parlementaire n’existait. Globalement, la pornographie est absente des politiques publiques. » explique la sénatrice UDI et présidente de la délégation aux droits des femmes. Pendant six mois, Laurence Cohen, Laurence Rossignol, Alexandra Borchio Fontimp et Annick Billon ont auditionné tous les protagonistes de cette industrie dont les représentants des sites pornographiques Jacquie & Michel ainsi que le groupe Dorcel.

