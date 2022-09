Au coeur de l’actu #3

Congrès Mission fait son grand retour à Paris ce week-end

Plus de 6000 personnes attendues, et pas moins de 100 associations et organisations différentes, partageront leur expérience. Une sorte de Salon national de l’évangélisation, ponctué d’un banquet de l’amitié qui aura lieu samedi soir place St Sulpice, ainsi que de nombreuses programmations culturelles. A l’occasion de ce Congrès Mission, la Revue Mission dévoile un sondage réalisé en lien avec l’IFOP, une enquête auprès des Français baptisés dans la religion catholique mais également sur les attentes et les aspirations des Français. Clotilde Brossollet, directrice de publication du magazine Jésus, Christophe Geffroy, directeur du mensuel La Nef et Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne étaient les invités du Grand Débat pour en parler.

Ce qu’il faut retenir du discours de Vladimir Poutine

Vladimir Poutine a officialisé l’annexion des régions de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia lors d’un discours public. Il a également appelé à un cessez-le-feu avec l’Ukraine. Dans une vidéo publié peu de temps après sur les réseaux sociaux, le président ukrainien a indiqué que « L’Ukraine ne négociera pas avec la Russie tant que Poutine est le président de la Fédération de Russie. Nous négocierons avec le nouveau président ». Volodymir Zelensky a également indiqué que l’Ukraine déposerait sa candidature « en vue d’une adhésion accélérée à l’Otan ».

Jacques Fesch monte sur scène grâce à Fitzgerald Berthon

Fils de banquier et rentier, la vie de Jacques Fesch est dénuée de sens. Les filles, les soirées à St Germain-des-Près, à 27 ans, il flambe. Sa dernière lubie : un voilier. Il veut naviguer et la rente mensuelle que lui donne son père ne suffit pas. Et c’est le 25 février 1954 que sa vie bascule. Il entre dans un bureau de change du quartier de la Bourse pour le braquer et repart bredouille. En fuyant, paniqué, Jacques Fesch tire au jugé sur l’agent Vergne et l’abat. Il sera condamné à mort en 1957. Derrière les barreaux, il vit une conversion brutale qu’il racontera dans son jour publié sous le titre « Dans 5 heures, je verrai Dieu ». Un assassin de policier, touché par la grâce que le comédien Fitzerald Berthon incarne sur scène. Il était au micro de Marie Foliot dans le Témoignage du Jour :

La semaine Thérésienne et les secrets de la joie

Pour la 17e année consécutive, les Apprentis d’Auteuil organise la Semaine Thérésienne sur son site historique, au 40, rue Jean de La Fontaine. Du 28 septembre au 1er octobre, la Fondation propose de se plonger, à la suite de sainte Thérèse, dans « les secrets de la joie » : enseignements, mini-retraites, soirées de prières, ciné-débats pour jeunes et moins jeunes, rencontres avec des auteurs, spectacle de clown…

