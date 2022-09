Au coeur de l’actu #2

L’euthanasie, sujet de la semaine

Mardi, Erwan Le Morhedec était l’invité du « Grand Témoin » de Louis Daufresne. Réagissant au lancement de la consultation citoyenne sur la fin de vie et sur l’avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), l’avocat a estimé que cette consultation ne partait sous les meilleurs auspices.

L’euthanasie au cœur également de notre émission « En Quête de Sens » de vendredi. La légalisation de l’euthanasie vous fait-elle peur ? C’est la question posée par Marie-Ange de Montesquieu à Damien Le Guay, philosophe, au Dr Anne Vivien, vice-présidente de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) et au père Saintôt, responsable du département éthique biomédicale au Centre Sèvres.

ONU : la Russie sommée de rendre des comptes

La 77e Assemblée générale des Nations unies a débuté à New York. Les ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité ont exigé jeudi que Moscou rende des comptes pour son invasion de l’Ukraine, devant leur homologue russe Sergueï Lavrov. Ce dernier a quitté la salle juste après son discours, sans entendre les allocutions de ses homologues. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du Saint-Siège s’est entretenu en privé avec le ministre russe des Affaires étrangères, aucune information sur cette rencontre n’a filtré.

Migrants, le plaidoyer inclusif de François

« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés ». C’est le thème choisi par le pape pour la 108ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, célébrée ce 25 septembre 2022. Pour l’occasion, il a publié une lettre appelant à construire « un avenir inclusif et meilleur pour tous ». Rappelant que « l’arrivée de migrants et de réfugiés catholiques offre une nouvelle énergie à la vie ecclésiale des communautés qui les accueillent. »

