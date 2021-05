Le père Henri Planchat, martyr de la rue d’Haxo sera béatifié cet automne

A l’occasion des 150 ans du martyr de Notre-Dame des Otages, Marie-Leila Coussa recevait mercredi 26 mai 2021, le père Yvon Sabourin, postulateur de la cause en béatification du père Planchat, martyr de la rue Haxo.

Le père Henri Planchat fait parti des cinq martyrs tués en haine de la foi il y a 150 ans, rue Haxo dans l’actuel 20e arrondissement de Paris. A l’époque, de nombreux ouvriers, et paysans étaient venus à Paris suite à l’industrialisation, et étaient anticléricaux. L’Eglise avait pour beaucoup cette image de bourgeois, pro-monarchie.

Qui était le père Henri Planchat ?

Le père Planchat, c’est un prêtre différent des autres à entendre le père Yvon Sabourin, membre de la congrégation des religieux de Saint Vincent de Paul au micro de Radio Notre-Dame. Alors que les religieux étaient inquiets de se rendre dans les quartiers défavorisés, lui, « s’est senti appelé à aider les plus pauvres. » Il participe pendant longtemps au développement de la Société Saint-Vincent de Paul, et construit « une pastorale de porte à porte, explique le père Sabourin, pour lui le seul moyen de rejoindre les gens c’est d’aller vers eux. Il réussit à parler au cœur des gens parce qu’il avait un langage, une façon de s’approcher qui permettaient aux gens d’être reconnu dans leur dignité. » C’est d’ailleurs dans le quartier de Charonne, très déchristianisé, qu’il vivra les années les plus prolifiques de son ministère, alors qu’il est au Patronage Sainte-Anne.

Exécuté par une foule de Communards pendant la Semaine Sanglante

Pour le père Yvon Sabourin, le père Planchat a été une victime choisie, il « faisait ombrage » à certains leaders de la Commune qui entretenaient une haine de la religion. Ils étaient 35 prêtres emprisonnés, à attendre la mort en prison, mais le père Planchat fera partie des religieux amenés rue d’Haxo et massacrés par la foule et il sera le premier prêtre à être tué. « Il est mort en tombant, en regardant vers le ciel à prier, insiste le père Sabourin avant d’ajouter, c’est une violence qui fait penser au chemin du Christ. »

Une béatification peut-être à l’automne

Les consulteurs historiques ont départagé sur la cause du père Planchat notamment, déterminant qu’il n’était pas otage mais bien martyr, c’est-à-dire mort en haine de la foi. Les consulteurs théologiques vont dans le même sens. Aujourd’hui, le père Yvon Sabourin explique qu’il manque encore le vote des cardinaux – qui devrait avoir lieu en octobre prochain, et permettre la béatification du père Planchat.