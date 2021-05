Fabrice Hadjadj : « Un bon père n’est pas un père en tout point parfait, sans faille, qui contrôle la situation »

Le 20 juin 2021 aura lieu la fête des pères. Cela prend un sens particulier puisque le pape François a décrété que 2021 serait une année dédiée à Saint Joseph. A cette occasion, Louis Daufresne recevait Fabrice Hadjadj, auteur d’« Être père avec Saint Joseph ».

Alors que les médias et publicités tournent en boucle sur la fête des mères et les plus jolis bouquets à offrir, Louis Daufresne a décidé de s’arrêter sur la fête des pères avec la figure de Joseph. Souvent discret dans les écritures, chaque père a aujourd’hui quelque chose à apprendre de Joseph selon Fabrice Hadjadj le philosophe et auteur d’ « Etre père avec Saint Joseph ».

Joseph, le père imparfait, dépassé par la situation

Fabrice Hadjadj met un point d’honneur à le souligner : « Joseph n’est qu’un père, il n’est pas le Père. » À ce titre, il peut inspirer les pères d’aujourd’hui puisqu’ils se retrouvent en lui, en ses faiblesses. Joseph permet de sortir de l’idéalisation qu’un homme peut avoir quant à ce rôle présent ou à venir, qui est lié à une certaine perfection à atteindre. Fabrice Hadjadj est très clair : « Le père n’est pas un expert : l’expert communique ce qu’il a compris de la vie dans un domaine particulier, alors que le père transmet la vie toute entière alors même qu’il n’y comprend rien » En tant que père, Joseph montre la voie. Il faut embrasser ses faiblesses, ses erreurs, demander pardon à ses enfants si le conflit est allé trop loin, et c’est ainsi que le père sera plus fort.