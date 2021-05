Ardavan Amir-Aslani, avocat : « cette culpabilisation permanente empêche la nation française d’assurer son devenir et de s’affirmer »

Ardavan Amir-Aslani est le Grand Témoin de Louis Daufresne. Avocat au barreau de Paris, géopoliticien, il publie « Le Siècle des défis » (L’Archipel). Il évoque la perte de vitesse de la nation française, la situation d’Israël et de l’Iran mais aussi celle de l’islam.

Ardavan Amir-Aslani est né à Téhéran. Arrivé en France avec ses parents en 1979, il est naturalisé français. Avec son associé Gérard Cohen, il est désormais à la tête d’un cabinet attirant de nombreux États (Indonésie, Irak, Pakistan, Djibouti, Émirats arabes unis…), des multinationales (Vinci, PSA, Lagardère, Bolloré…) et de grandes fortunes. Ardavan Amir-Aslani plaide en français et parle anglais, farsi et turc, défend les intérêts de l’huile de palme indonésienne mais fustige sur son blog les ventes d’armes françaises à l’Arabie saoudite. Il aime l’opéra, a été dix ans durant l’avocat de Johnny Hallyday, et aujourd’hui celui de sa veuve. Regrettant l’isolement de sa patrie d’origine, l’Iran, il finance l’émancipation d’étudiants de Seine-Saint-Denis dans une structure appelée « La Grande Famille ». « Quand on s’intéresse à la culture française, on est tous un peu français quelque part », explique Ardavan Amir-Aslani au micro de Louis Daufresne.

L’avocat se dit également « passionné par le fait divin et les religions ». « C’est la quête de dieu, l’acceptation de l’autre dans sa différence la tolérance, le message qui est véhiculé qui m’intéressent », dit-il, ajoutant que l’on ne peut pas comparer l’islam qui s’est tendu « à coups d’épée et d’invasions » au christianisme qui est « un message d’amour et de tolérance ». De même que l’on ne peut à ses yeux comparer le christianisme au « judaïsme historique » qui était « une religion fondée sur les les sanctions imposées aux humains ».

« Aujourd’hui la civilisation française est menacée, je constate qu’on n’a pas le courage d’assumer cette responsabilité »

Ardavan Amir-Aslani part du constat qu’on a réussi avec le temps et l’espace à culpabiliser la nation française. « La France est coupable pour l’Occupation, coupable pour la Shoah, coupable pour l’Algérie, coupable pour la traite des noirs… cette culpabilisation permanente empêche la nation française d’assurer son devenir et de s’affirmer, ça c’est inacceptable », souligne l’avocat

« On ne peut pas dire aujourd’hui que la France est présente, puissante et entendue »

Il estime que la France n’ose pas s’assumer, « assumer son destin ». Ardavan Amir-Aslani évoque ensuite l’action israélienne dans la région. Israël, « pour pouvoir durer dans le temps et dans l’espace doit avoir des relations fondées sur le respect avec les millions des Palestiniens qui vivent dans l’exclusion et la frustration depuis 1967 », affirme-t-il. « Israël est le seul pays de la région à avoir 200 ogives nucléaires, il dispose de l’armée la plus puissante de la région », ajoute-t-il, « pourquoi systématiquement considérer qu’Israël est menacé, c’est plutôt Israël qui menace les autres pays de la région ».

Pour finir, il revient sur la situation de l’Iran. « Il y a plus de 20 mille juifs en Iran », explique l’avocat, « plus d’un million de chrétiens, il y a aussi des zoroastriens, toutes ces communautés sont représentées à l’assemblée nationale », déclare-t-il, « il y a un décalage entre la réalité du pays et l’image du pays qui est véhiculé à l’étranger ». Et Ardavan Amir-Aslani de modérer ses propos en ajoutant : « je ne dis pas que c’est extraordinairement facile d’habiter en tant que minorité religieuse dans un pays qui se veut une théocratie religieuse musulmane ».

« L’islam n’a pas connu son Vatican II… je pense que l’islam peut évoluer »

Selon son analyse, « l’islam a connu sa Renaissance avant son Moyen Âge », il n’a pas connu « sa remise en question ». « C’est parce que l’islam n’a pas su se réformer et avancer avec la modernité qu’il connait la situation actuelle », ajoute l’avocat avant de conclure : « la chance de l’islam viendra sûrement de la religion chiite qui connait une hiérarchie cléricale ce qui empêche les débordements ».