La Commune de Paris : les 150 ans du martyre de la rue Haxo

ATTENTION ! Ces deux conférences ne seront diffusées sur sur notre site internet !

MARDI 25 MAI À 18H : Église Notre-Dame des Otages – Retransmission de la Conférence « Le contexte historique et politique de la Commune de Paris » par le père Jacques Benoist, historien et théologien.

JEUDI 27 MAI À 18H : Église Notre-Dame des Otages – Retransmission sur les réseaux sociaux de la paroisse. – Conférence « Les martyrs de la Rue Haxo » par le père Yvon Sabourin, postulateur de la cause en béatification du père Henri Planchat.

La Prière des otages

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as donné, depuis toujours, à de nombreux martyrs la force de souffrir à cause du Christ ; viens encore au secours de notre faiblesse ; qu’en imitant le courage des Otages, nous ayons la joie de te glorifier par toute notre vie. Bénis notre communauté, afin que beaucoup puisse y goûter la grandeur de ta miséricorde et la profondeur de ta paix, acquises au prix des souffrances du Christ et de ses disciples. Garde-nous sous la protection pleine d’amour de Notre Dame des Otages, pour que, traversant les tourments de la vie présente, nous parvenions tous ensemble jusqu’au Ciel notre patrie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.