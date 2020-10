Il y a un an, le 11 octobre 2019, Bénédicte s’est lancée. Elle a ressenti le besoin de partir en volontariat avant son entrée dans la vie active, et en a profité pour « donner le maximum », le temps d’une mission dans le secteur textile.

À la fin des études, les futurs travailleurs sont face à un choix : faire une pause avant de se lancer dans la vie active, ou commencer à chercher du travail. Bénédicte a décidé de prendre ce temps pour participer à une mission organisée par la Délégation Catholique pour la Coopération, « cela faisait longtemps que j’en avais envie, j’ai contacté la DCC en juillet, avec CV et lettre de motivation. Le lendemain on m’a rappelé ».

Le départ, entre imprévus et excitation

En 2019, Bénédicte a validé son diplôme d’ingénieur textile ENSAIT (Ecole Nationale Supérieur des Arts et Industries Textiles) à Roubaix. Ses compétences professionnelles ont permis à la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) de lui proposer une mission à Korhogo en Côte d’Ivoire.

Seulement, trois semaines avant le départ, le ministère des Affaires Etrangères déconseille fortement aux Français de s’y rendre à cause des risques de terrorisme accrus.Elle finit par prendre la route pour Abidjan : « au début c’était un peu improvisé, il fallait trouver un logement, j’ai prié St Joseph, c’est plutôt important quand nous avons besoin d’un logement » rit-elle.

Finalement, la grand-mère de ses cousins contactera des ivoiriens canadiens, qui connaissent eux-mêmes une famille en Côte d’Ivoire, » deux jours avant le départ, je les ai appelé, ils avaient demandé si j’étais catholique, c’était une famille avec une grande foi » explique-t-elle.

Une fois ce stress évacué, il ne lui restait plus qu’à profiter de la joie de vivre et de l’hospitalité qui l’attendaient.

« J’ai tout fait pour m’intégrer, même des tresses africaines ! »

De nature curieuse, Bénédicte s’est élancée dans la ville. Il fallait découvrir les lieux culturels, goûter les plats typiques de Côte d’Ivoire et parler au maximum aux locaux. « Pour moi, c’était un plongeon dans l’inconnu », reconnaît-elle , « je pense qu’avant de partir en mission, il faut dépasser ses préjugés, et voir d’abord le côté humain ».

Loin de sa famille et de ses amis, la jeune femme a tout fait pour s’intégrer, » j’ai même fait des tresses africaines ! » raconte-t-elle. Bénédicte était venue, le cœur joyeux, prête à donner au maximum et ne l’a pas regretté, » il faut dire aux futurs missionnaires que malgré les différences de culture, on peut créer des liens très forts ! »

Bénédicte a notamment pu fêter Noël en Côte d’Ivoire. » Il faisait 30 degrés, du soleil, comme en plein été. Mais j’ai vraiment pu découvrir l’universalité de cette fête. J’ai vu que Jésus naissait vraiment dans toutes les crèches » Au sein de sa famille d’accueil, la jeune diplômée a partagé des moments uniques ce jour-là comme le partage de nourriture avec des personnes du quartier ou encore les cadeaux uniquement distribués aux enfants.

Que sa volonté soit faite

En Côte d’Ivoire, la religion est très présente, » les gens remercient Dieu souvent, ils avaient des expressions comme » Dieu merci » ou » Que Dieu te garde ». On pouvait même lire ça à l’arrière des taxis ! » décrit Bénédicte. Déjà croyante, la jeune femme a découvert une foi profonde dans ce pays incarnée par Sali, une femme de ménage de l’université dans laquelle Bénédicte est en mission.

« C’est vraiment une rencontre qui m’a marquée ! » déclare Bénédicte. Un midi, la cafétéria de l’université était fermée. Elle décide alors de sortir s’acheter une spécialité locale, de l’attiéké avec du thon … mais le vendeur se trompe et lui donne une double-portion ! Que faire de toute cette nourriture ? Au loin, elle aperçoit Sali, avec laquelle elle avait déjà noué des liens, et lui propose de partager sa nourriture. » C’est à ce moment-là qu’elle m’apprend qu’elle n’avait pas mangé. Elle n’avait toujours pas reçu son dernier salaire, et vivait un peu au jour le jour dans un quartier voisin précaire avec son mari et ses sept enfants. » Pour Bénédicte, cette rencontre est vraiment un coup de la Providence.

Les deux femmes sont devenues très amies, au point que Bénédicte a pu rencontrer le mari de Sali, décédé il y a peu, et ses enfants. » J’ai été impressionné par la force de Sali. Elle s’abandonne à la volonté de Dieu, elle disait « que sa volonté soit faite », alors qu’elle avait de gros soucis matériels » raconte Bénédicte. » C’est un exemple pour moi. Je me disais que jamais, pendant les moments difficiles j’avais un tel abandon en Dieu. »

Des projets sur le long terme

A l’origine de sa mission, Bénédicte a été envoyé pour travailler au Fab Lab de l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI). Une quinzaine d’élèves entendait monter une plateforme commune, Tarasé, de vente et de valorisation de la culture africaine: » Nous souhaitions montrer que nous pouvons être moderne avec des vêtements traditionnels, à base de wax » Un projet que Bénédicte continue de gérer depuis la France aujourd’hui.

« J’aimerais beaucoup retourner en Côte d’Ivoire, pour y travailler cette fois » confie la jeune femme. En attendant, il reste la communication quotidienne via les réseaux sociaux comme Whatsapp … avant peut-être, des retrouvailles ?