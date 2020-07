Le pèlerinage du « M de Marie » a débuté le 2 juin dernier. Il fera étape à Paris du 12 au 17 août prochains, pour une grande procession avec Mgr Michel Aupetit.

L’idée a germé dans la tête d’un groupe de laïcs au début de l’année 2019 : faire partir des statues de la Vierge Marie sur les routes de France pour qu’elle visite ainsi tout le pays et le bénisse. « On a voulu que toutes les générations et les jeunes y participent », explique Maxime Bonnassies, l’un des responsables jeunes du M de Marie. Le 2 juin dernier, deux calèches ont ainsi démarré de Lourdes et de La Salette pour retracer durant 3 mois et demi le grand « M » de Marie. « Des veillées se déroulent ainsi dans les villages et les villes traversées », ajoute Maxime Bonnassies. « En Gironde, on a eu plus de 200 personnes, ça ne cesse de se répandre ».

« Marie va être bien accueillie à Paris »

« On va traverser Paris d’est en ouest à partir du 12 août, tout en s’arrêtant dans des heuts lieux de dévotion mariale comme la Chapelle miraculeuse pour finir au Sacré-Coeur le 15 août », explique Vincent Berlizot également responsable jeunes du M de Marie. Le 14 août, le départ sera donné depuis la rue du Bac par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, pour une procession jusqu’au parvis de Notre-Dame où le chapelet sera récité. « C’est un signe fort, un an après l’incendie de la cathédrale« .

>> L’interview de Maxime BONNASSIES & Vincent BERLIZOT, responsables jeunes du M de Marie : il dessine un M sur la France, en passant par les 5 lieux d’apparition de la Vierge du 1er juin au 12 septembre 2020 (Fête du Saint Nom de Marie)