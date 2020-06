125 prêtres seront ordonnés en France en 2020

Alors que l’Eglise fêtera ce 29 juin Saint Pierre Saint Paul, 125 prêtres seront ordonnés en France. Chaque année, les ordinations ont lieu à proximité de la fête des apôtres Saint Pierre et Saint Paul. Ces deux saints sont les deux piliers de l’Église et jamais la Tradition ne les a fêtés l’un sans l’autre.

Pour l’année 2020, 99 prêtres seront ordonnés (82 diocésains et 17 issus d’une communauté non religieuse ou d’une société de vie apostolique) auxquels s’ajoutent 21 prêtres religieux ainsi que 5 prêtres célébrant selon la forme extraordinaire du rite romain. Comme le rappelle la Conférence des Evêques de France, « la célébration d’une ordination a lieu de préférence le dimanche et à la cathédrale, en présence du plus grand nombre. L’ordination presbytérale est la célébration au cours de laquelle le prêtre reçoit de l’évêque le « sacrement de l’ordre ». Par l’ordination, le nouveau prêtre reçoit le caractère sacerdotal « qui le configure au Christ Prêtre pour le rendre capable d’agir en la personne du Christ Tête » ; il s’agit d’une marque définitive, au même titre que le baptême et la confirmation. Appelés à servir le Peuple de Dieu, les prêtres constituent un seul « presbyterium » : la communauté des prêtres d’un diocèse unis à leur évêque ».

Notre éditorialiste, Gérard Leclerc, disait des ordinations, en 2017, qu’on « ne saurait mieux dire la beauté et la grandeur de cette célébration des ordinations, sans laquelle il n’y aurait plus de vitalité chrétienne, ni même d’Église. C’est à un moment comme celui-là que l’on ressent la présence de la cathédrale au cœur de nos villes ».

A Paris, Notre-Dame se relève doucement depuis l’incendie, c’est donc à St Sulpice que les prêtres seront ordonnés mais en « petit comité ». Ne pourront entrer que ceux qui ont reçu une invitation comme l’a rappelé Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, « nous avons dû inviter seulement certains d’entre vous, qui représenteront tout notre diocèse (familles des futurs prêtres, prêtres jubilaires, prêtres et fidèles proches des ordonnés, responsables du séminaire et formateurs, conseil presbytéral, conseil de la vie religieuse,…). Si vous ne recevez pas d’invitation, nous vous remercions donc de ne pas vous rendre à cette ordination et de porter les futurs prêtres dans votre prière, en attendant la joie de pouvoir nous retrouver l’année prochaine avec tout notre peuple rassemblé ».

D’autres diocèses ont préféré reporter les ordinations à septembre.

Notre équipe se mobilise pour vous faire vivre ce moment. Le 27 juin 2020, dès 9h, Maxime Dalle sera en direct de St Sulpice. Retrouvez nous également sur Facebook et Twitter pour vivre les ordinations en images.