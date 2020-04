Le bourdon de la cathédrale sonnera à 20h, en union avec les hommages aux soignants

La cloche de la tour sud de la cathédrale Notre-Dame va être actionnée ce soir à 20h en rappel de l’incendie de l’année dernière et à l’unisson des applaudissements aux soignants au front face au coronavirus.

Voilà plus d’un mois que les rues de France sont enveloppées par le silence, parfois rompu par quelques coups de klaxons égarés. A 20 heures tous les soirs, l’atmosphère se teinte d’applaudissements et de sifflements en hommage aux soignants. Ce désormais rendez-vous au balcon sera accompagné ce soir par un nouvel hommage. Le bourdon de Notre-Dame de Paris doit résonner ce mercredi 15 avril 2020 à 20h pour rappeler le premier anniversaire de l’incendie de la cathédrale.

Le chantier qui est au point mort depuis le début du confinement n’accueillera pas d’autres commémorations cette année que cet hommage sonore. C’est le général Jean-Louis Georgelin, président de l’Etablissement public chargé de la restauration du joyau gothique de l’île de la Cité, qui « a pris la décision de faire sonner cette cloche« . Le choix de 20 heures a été pris afin d’être « en union avec les Français qui applaudissent au même moment les soignants engagés contre le coronavirus« , a indiqué la direction de la communication de l’Etablissement public.

Une cloche pesant plus de 13 tonnes

Parmi les deux bourdons (grosses cloches) que possède la cathédrale, c’est celui de la Tour Sud, baptisé « Emmanuel », qui sera activé manuellement ce soir à 20 heures. « Emmanuel » qui désigne le Christ et signifie « Dieu avec nous » a été fondu en 1430 puis refondu en 1686 à Paris. Parrainé à l’époque par Louis XIV et son épouse Marie-Thérèse d’Autriche, il possède comme deuxième prénom « Marie-Thérèse ». Emmanuel n’est sollicité que très rarement, lors d’événements importants de l’histoire de France comme le Te Deum pour le couronnement des rois de France, la visite du Pape et la fin des conflits, comme la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Dernièrement, sa note en fa dièse 2 avait retenti à l’occasion des obsèques de l’ancien président de la République, Jacques Chirac.

Avec ses 13 tonnes, Emmanuel est la deuxième plus grosse cloche de France après la Savoyarde du campanile de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Marie, l’autre bourdon, a été fondu en 2012 par une entreprise hollandaise et sonne plus régulièrement, lors des grandes occasions du calendrier (Noël, Pâques, la Pentecôte, le 11 novembre). Aucun des deux bourdons n’a été touché par l’incendie du 15 avril 2019. En tout ce sont vingt-et-une cloches qui composent la sonnerie de Notre-Dame de Paris.