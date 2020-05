Mois de Marie, Jour 28 : Les Mystères Lumineux – La Cène

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Jésus transforme le pain et le vin. C’est l’amour divin qui transforme : l’amour avec lequel Jésus accepte à l’avance de se donner entièrement pour nous. Cet amour n’est autre que l’Esprit Saint, l’Esprit du Père et du Fils, qui consacre le pain et le vin et les transforme en Corps et en Sang du Seigneur. Le Christ est rempli de la force de l’Esprit Saint. Il est comblé de toute la plénitude de l’amour de Dieu précisément « la nuit où il fut trahi ». C’est cette force divine qui réalisa l’Incarnation du Verbe en Marie. En la nuit du Jeudi saint, la violence et l’injustice extrême sont transformées en acte suprême d’amour et de justice.

Chant

Voici le pain qui donne la vie

D 623 – A. Gouzes

Refrain – Couplet 3 – Refrain

Voici le Pain qui donne la Vie

Le Pain vivant descendu du ciel

Il a pris chair de la vierge Marie

De la mère des vivants.

Le Christ nouvel Adam a livré sa vie pour nous

Marie, Eve nouvelle, a porté en son sein le Dieu qui ressuscite

Recevons en notre chair le pain de l’immortalité.

Le Christ nouvel Isaac offre sa vie en sacrifice,

Et Marie, par sa foi, voit mourir le Fils Unique,

Et voit jaillir l’Eau et le Sang qui font vivre l’Eglise.

Le Christ nouveau Moïse a rassasié

Son Peuple de la manne,

Et Marie a entonné le chant de sa Victoire :

« Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son Amour ! »

Méditation

Si donc vous êtes le corps du Christ et ses membres, c’est votre mystère qui est posé sur la table du Seigneur, c’est votre mystère que vous recevez. À ce que vous êtes, vous répondrez Amen, et en répondant vous souscrivez. Tu entends en effet : le corps du Christ ; et tu réponds Amen. Sois le membre du Christ, afin que ton Amen soit vrai.

Pourquoi donc dans le pain ? N’apportons ici rien de notre propre cru, écoutons le même Apôtre qui, parlant de ce sacrement, a dit : La multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain » (1 Co 10, 17). Comprenez et soyez dans la joie : unité, vérité, piété, charité. […] Soyez ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes.

St Augustin, Sermon 272

Prière

Seigneur,

donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien,

Ce qui dit tout :

Le pain de la terre,

Le pain du Ciel,

Le pain de la vérité.

Fais que nous sachions répartir ce que tu nous donnes.

Marie a accueilli ce que le Père lui demandait,

Et elle n’a cessé d’offrir ta disponibilité.

Que nous voyons en elle le parfait exemple de générosité

Intentions

Si, pendant plusieurs semaines, les fidèles étaient privés de la messe, les prêtres célébraient sans leurs paroissiens. Prions pour nos pasteurs qui sont dans l’action de grâce en ces jours où nous les retrouvons pour célébrer le Seigneur ressuscité.

Le mal ne fait pas de différence entre les hommes. Il frappe chacun d’entre nous en aveugle. Prions pour ceux qui sont accablés par la souffrance, ceux qui n’en peuvent plus, ceux qui désespèrent. Que le Seigneur nous délivre du mal.

Prions pour les hospitaliers au service des malades et des personnes handicapées du Pèlerinage National du 15 août. Confions au Seigneur leurs responsables. Que le Seigneur les éclaire dans la préparation du prochain pèlerinage.

CHANT

Ave verum corpus

Edward Elgar (1857-1934)

version du St. John’s College Choir, Cambridge

si nous pouvons la mettre en ligne sans problème de droits

autre version possible, d’un chœur moins tatillon sur els droits que les Choir anglais

La Cappella Novohispana Patricio Amezcua Zilli, conductor.

(la musique commence à 0’25)

Peut-être ajouter une iconographie car ici ce sont de partitions qui défilent…

C’est une à mon sens la plus belle version trouvée.

Ave verum corpus

natum de Maria virgine,

vere passum immolatum

in cruce pro homine,

cuius latus perforatum

unda fluxit et sanguine

esto nobis praegustatum

in mortis examine !

O Jesu dulcis !

O Jesu pie !

O Jesu, * Fili Maríæ !

Je vous salue

ô vrai Corps, né

de la Vierge Marie,

Qui avez vraiment souffert,

Immolé sur la croix pour l’homme.

Dont le côté transpercé

A laissé couler de l’eau et du sang ;

Soyez notre viatique

A notre mort, lors du jugement.

O doux Jésus, O bon Jésus,

O Jésus, Fils de Marie.

Lien avec Lourdes – Récitation du chapelet

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/

Aller plus loin : Déposer une intention de prière

Intentions de prière – Mois de Marie

Si vous souhaitez déposer une intention de prière, vous pouvez le faire par l’intermédiaire de ce formulaire ou par mail (intentions@pelerinage-national.org).

Elles seront déposées et présentées à la Vierge Marie dans la Chapelle Notre-Dame de Salut (10 Rue François 1er, 75008 Paris).