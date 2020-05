Mois de Marie : Jour 8, les mystères douloureux – la couronne d’épines

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

L’ange Gabriel avait annoncé à Marie que son fils Jésus allait recevoir le trône de David, son père : « Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n’aura pas de fin » (Lc 1, 33). Le voici maintenant ridiculisé par des étrangers qui l’ont revêtu d’une couronne d’épines et le frappent avec un roseau pour enfoncer les pointes du buisson dans son cerveau. Cependant, Jésus n’a pas l’idée du mal. En son cœur, point de vengeance un autre Christ, oint de l’Esprit de Jésus.

Chant

MARIE REINE DES SAINTS

Marie, Reine des Saints

Etoile qui guide le peuple de Dieu

Marie, Reine des Saints,

revêtue de la gloire de Dieu.

Si se lèvent les vents des tentations,

Si tu heurtes les récifs des tribulations,

Regarde l’étoile, invoque Marie

Si la foi, en ton âme est éprouvée,

Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,

Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Si l’amour, en ton cœur, se refroidit

Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie,

Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Si tu tombes et ne peux te relever

Si les pierres du chemin viennent à te blesser,

Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Méditation

Celui qui « est passé en faisant le bien et en rendant la santé », « en guérissant toute maladie et toute langueur » semble maintenant être lui-même digne de la plus grande miséricorde, et faire appel à la miséricorde, quand il est arrêté, outragé, condamné, flagellé, couronné d’épines, avant d’être cloué à la croix et expirer dans d’atroces tourments.

Jésus est particulièrement digne de la miséricorde des hommes qu’il a comblés de bienfaits, et il ne la reçoit pas. Même ceux qui lui sont les plus proches ne savent pas le protéger et l’arracher aux mains des oppresseurs. Dans cette étape finale de la fonction messianique, s’accomplissent dans le Christ les paroles des prophètes, et surtout celles d’Isaïe, au sujet du serviteur du Seigneur : « Dans ses blessures, nous trouvons la guérison »

Dans la passion et la mort du Christ – dans le fait que le Père n’a pas épargné son Fils, mais « l’a fait péché pour nous », s’exprime la justice absolue, car le Christ subit la passion et la croix à cause des péchés de l’humanité. Il y a vraiment là une « surabondance » de justice, puisque les péchés de l’homme se trouvent « compensés » par le sacrifice de l’Homme-Dieu. Toutefois cette justice, qui est au sens propre justice « à la mesure » de Dieu, naît tout entière de l’amour, de l’amour du Père et du Fils, et elle s’épanouit tout entière dans l’amour »

St Jean-Paul II, Encyclique Dieu riche en miséricorde (n. 71.76).

Prière

Ô Marie, tu as vu le corps de ton fils lacéré, roué de coups et même couronné d’épines,

signe suprême de perfidie, de moquerie et d’humiliation.

Nous te prions pour tous les humiliés,

ceux dont on ne respecte ni la dignité, ni le corps ni l’identité

parce que leur condition humaine est même niée.

Notre Mère, donne-nous la force de nous opposer à de tels traitements

et le courage de nous engager

pour que jamais nous ne laissions des hommes et des femmes

mal traités comme ton Fils Jésus lors de sa Passion.

Pousse-nous à être des témoins authentiques de la Rédemption.

Ô Marie, soit auprès de ceux qui ne croisent plus de regard d’amour et de compensation.

Intentions

Nous te prions pour les victimes silencieuses de la persécution des chrétiens. Leurs souffrances sont liées à celles que le Christ a assumées dans sa passion. Par ta présence à leur côté, que leur foi ne vacille pas.

En ce 8 mai, nous devions marquer le 75 e anniversaire de la fin de la 2 nde Guerre Mondiale. Si les célébrations sont discrètes, fais que demeure en nous l’ardent désir de ne plus laisser émerger entre les peuples un désir de violence et de guerre.

Jésus était bien seul, raillé et couronné d’épines. Ô Marie, viens consoler ceux qui souffrent de solitude, d’absence de contact humain. Donne-leur de ressentir ta présence.

CHANT

Je suis tout à toi, Marie

de Patrick Lemoine (ND de Vie)

Lien avec Lourdes – Récitation du chapelet

