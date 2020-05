Mois de Marie : Jour 7, les Mystères Lumineux – Le baptême de Jésus

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.





« Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré » (Lc 3, 22). Ces paroles de Dieu le Père résonnent dans le ciel comme elle l’ont fait au jour du Baptême de Jésus. On les trouve déjà dans le Psaume deuxième (Ps 2,7) qui parlent de l’adoption filiale du Roi-Messie. Lorsqu’il plonge dans les eaux du Jourdain, Jésus se trouve accompagné de pécheurs, de gens ordinaires, comme nous. L’Esprit Saint descend sur lui sous la forme d’une colombe. Lorsqu’on parle de Messie (en hébreu) ou de Christ (en grec), nous parlons de celui qui est oint ; oint d’huile comme les rois en Israël. Jésus a été oint de l’Esprit Saint qui a ruisselé sur lui. Le chrétien est aussi un autre Christ, oint de l’Esprit de Jésus. Par le baptême, tout chrétien connaît une nouvelle naissance de l’eau et de l’Esprit.

Chant

La première en chemin

couplets 1 (et 2 ou 4)

La première en chemin, Marie tu nous entraînes

A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.

Et voici qu’est semée en l’argile incertaine

De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.

Marche avec nous, Marie,

Sur nos chemins de foi,

Ils sont chemin vers Dieu (bis).

La première en chemin, en hâte tu t’élances,

Prophète de Celui qui a pris corps en toi.

La parole a surgi, tu es sa résonance

Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

Marche avec nous, Marie,

Aux chemins de l’annonce,

Ils sont chemin vers Dieu (bis).

La première en chemin, pour suivre au Golgotha

Le fils de ton amour que tous ont condamné,

Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix

Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.

Marche avec nous, Marie,

Sur nos chemins de croix,

Ils sont chemin vers Dieu (bis).

La première en chemin avec l’Eglise en marche

Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;

Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ

Marche avec nous, Marie,

Aux chemins de ce monde,

Ils sont chemin vers Dieu (bis).

Méditation

Le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob a envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour annoncer sa parole d’amour fidèle et appeler son peuple au repentir. Sur les rives du fleuve Jourdain, il a envoyé Jean le Baptiste ; une voix qui crie dans le désert, envoyé dans toute la région du Jourdain pour préparer la voie du Seigneur, pour annoncer la venue du Christ. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le! » Aujourd’hui, cette annonce et cette invitation, riches d’espérance pour l’humanité, retentissent en particulier pour les enfants qui à travers le sacrement du Baptême, deviennent de nouvelles créatures. Participant désormais au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, ils sont enrichis du don de la foi et seront incorporés au sein du Peuple de l’Alliance Nouvelle et définitive, qui est l’Eglise. Le Père fera d’eux dans le Christ ses enfants adoptifs, en révélant pour eux un projet de vie particulier : écouter son Fils comme des disciples, afin d’être appelés et d’être réellement ses enfants.

St Jean-Paul II, Homélie pour la fête du Baptême de Jésus

Prière

Gloire à toi, ô Esprit Saint, Seigneur et Dispensateur de vie!

Par ta puissance, l’Eglise est baptisée,

sombrant avec le Christ dans la mort et s’élevant avec lui à la vie nouvelle.

Par ta puissance, nous sommes libérés du péché

pour devenir les enfants de Dieu, le corps glorieux du Christ.

Par ta puissance, toute peur est vaincue,

et l’Evangile de l’amour est prêché dans tous les coins de la terre,

pour la gloire de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Amen.

St Jean-Paul II, prière à Wadi Al Kharrar, 21 mars 2000

Intentions

Pour Pâques comme en ces semaines de temps pascal, de nombreux adultes et enfants devaient être baptisés dans le Christ. Nous te prions pour que tu les accompagnes, Ô Marie. Que cette attente, ce délai, soit pour eux non pas une frustration mais un temps supplémentaire pour se préparer au grand jour de leur naissance à la foi.

Dans notre confinement, nous éprouvons des manques relationnels. Peut-être, arrivons-nous à nous recentrer sur l’essentiel. Encourage tous les chrétiens à retrouver la joie de leur baptême dans la communion spirituelle que nous formons.

En ces semaines, de nombreux jeunes devaient passer des concours, des examens qui allaient orienter leur vie. Que leur report ou les modifications apportés à leur déroulement ne découragent pas ces étudiants. Donne leur force et persévérance dans leurs études et leurs révisions.

CHANT

Laudate Mariam

Lumière éclatante au creux du rocher,

Marie se présente : c’est l’Immaculée.

LAUDATE, LAUDATE, LAUDATE MARIAM !

LAUDATE, LAUDATE, LAUDATE MARIAM !

Fontaine de grâce, tendresse de Dieu !

Honneur de ton peuple, modèle de foi !

Servante de Dieu, tu lui a dit : Oui !

Descendu des cieux, s’est fait tout-petit !

Chantez sur la terre, chantez dans les cieux

Le nom de la Mère qui nous donne Dieu !

Lien avec Lourdes – Récitation du chapelet

