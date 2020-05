Mois de Marie, Jour 24 : Les Mystères Glorieux – L’Assomption de la Vierge Marie

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Marie, petite et humble, est montée au ciel. La première, elle reçoit la plus haute gloire. Bien que créature humaine, l’une de nous, elle atteint l’éternité dans son âme et dans son corps. Et elle nous y attend. Le peuple de Dieu l’invoque comme « porte du ciel ». Nous sommes en chemin, pèlerins vers notre maison d’en-haut. Nous regardons Marie et nous voyons le but. Nous voyons qu’une créature a été élevée dans la gloire de Jésus Christ ressuscité, et cette créature ne pouvait être qu’elle, la Mère du Rédempteur. Nous voyons qu’au paradis, avec le Christ, le nouvel Adam, il y a aussi Marie, la nouvelle Eve. Cela nous apporte du réconfort et de l’espérance pendant notre pèlerinage ici-bas. Nous prêtons une attention particulière envers toutes nos mères.

Chant

Comme une aurore qui surgit

V289-1 / CNPL Didier Rimaud / Jacques Berthier © CNPL éditions – Fleurus Mame – Studio SM

Audio : CD Signes 83, par l’ensemble vocal Resurrexit dirigé par Étienne Uberall.

Stance

Comme une aurore qui surgit de la ténèbre

Élève-toi dans la joie du bien-aimé

Toi qui as donné le jour à la lumière

Plus étincelante qu’un soleil à midi

Élève-toi dans la joie du bien-aimé

Toi qui as porté le Sauveur de ce monde !

Belle comme un lis au-dessus des chardons

Élève-toi dans la joie du bien-aimé

Toi qui es bénie entre toutes les femmes

Ô bienheureuse Vierge Marie

Versets

Pour avoir accueilli sans trembler la Parole

Quand l’ange te bénit de la part du Seigneur

Tu connais aujourd’hui la gloire la plus haute

Et nos générations te disent bienheureuse

Ô bienheureuse Vierge Marie

Pour avoir enfanté pauvrement dans la crèche

Celui qui t’a créée, et qui est ton Seigneur

Tu connais aujourd’hui la gloire la plus haute

Et nos générations te disent bienheureuse

Ô bienheureuse Vierge Marie

(…)

Pour avoir attendu d’une foi très patiente,

Cette aube où le vivant reviendrait des enfers…

Tu connais aujourd’hui la gloire la plus haute

Et nos générations te disent bienheureuse

Ô bienheureuse Vierge Marie

Méditation

L’Assomption de Marie est un rappel pour nous tous, en particulier pour ceux qui sont affligés par des doutes et des tristesses et qui vivent en regardant par terre, qui ne réussissent pas à lever les yeux. Regardons vers le haut, le ciel est ouvert ; il n’inspire pas la crainte, il n’est plus distant parce que, sur le seuil du ciel, il y a une mère qui nous attend et qui est notre mère. Elle nous aime, elle nous sourit et nous secourt avec sollicitude. Comme toutes les mères, elle veut le meilleur pour ses enfants et elle nous dit : « Vous êtes précieux aux yeux de Dieu ; vous n’êtes pas faits pour les petites satisfactions du monde mais pour les grandes joies du ciel ». Oui, parce que Dieu est joie, il n’est pas ennui. Dieu est joie. Laissons la Vierge Marie nous prendre par la main. Chaque fois que nous prenons en main le chapelet et que nous la prions, nous faisons un pas en avant vers le grand but de la vie.

(Pape François, Angelus du 15 août 2019)

Prière

Marie, fais que nous soyons attirés par ta vraie beauté.

Ne nous laisse pas être engloutis par les mesquineries de la vie,

mais pousse-nous à choisir la grandeur du ciel.

Toi, Vierge Sainte, Porte du ciel,

aide-nous à regarder chaque jour avec confiance et joie,

à voir où est notre vraie maison, là où tu te trouves

et où tu nous attends comme une mère.

(A partir d’un texte du Pape François, 15 août 2019)

Intentions

Au cœur des bouleversements que nous vivons, nous te prions, Seigneur, pour la France. Que tous ses habitants s’engagent dans une vraie solidarité et se soutiennent mutuellement pour construire une société habitée par les valeurs évangéliques.

Les combats pour la paix et la justice sont encore plus urgents dans un monde qui fait l’expérience de sa fragilité. Nous te prions pour les pays d’Afrique, pour leurs gouvernants. Que le souci du bien commun et le désir de communion soient à la base de tous leurs choix.

Le peuple chrétien a vécu ces semaines dans une intense communion. Que le Pape François trouve toujours la force de nous rassembler et que le désir de vivre de ta Parole et de tes sacrements soit renforcé dans le cœur de chaque croyant.

CHANT

Magnificat ! Mon âme exalte le Seigneur

ZL(NT)1-41 / AELF / Michel Wackenheim © ADF Musique

Audio : CD La prière des saints, interprété par Émilie Husson et le chœur ADF © ADF Musique

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM !

Mon âme exalte le Seigneur,

Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante ;

Désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;

Saint est son nom !

Son amour s’étend d’âge en âge,

Sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,

Il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,

Il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,

Renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur,

Il se souvient de son amour,

De la promesse faite à nos pères,

En faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

Lien avec Lourdes – Récitation du chapelet

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/