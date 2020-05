Mois de Marie, Jour 23 : Les Mystères Joyeux – La Visitation

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Elisabeth et Marie sont tout à la joie d’une rencontre, de leurs retrouvailles, d’un heureux événement qui s’annonce pour chacune d’elles. Et on imagine leur visage : celui d’Elisabeth, femme plus marquée par les ans et sa longue attente d’une naissance ; celui de Marie, la toute jeune, surprise d’une annonce mais si reconnaissante de ce que Dieu fait pour elle. Elle le chante dans le Magnificat. Cette joie est communicative puisque son hymne ne cesse depuis d’exprimer ce que nous ressentons : « Mon âme exalte le Seigneur ».

Chant

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes

couplets 3 et 4

(D Bourgeois – JP Revel – A Gouzes)

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,

Marie, terre admirable, terre de la promesse,

Mère de l’Emmanuel !

L’Ange du Seigneur fut envoyé à Marie,

Et la vierge fut éblouie par la lumière.

Écoute, Marie, vierge du Christ :

Tu concevras, tu enfanteras un fils ;

Tu es le paradis nouveau et la Terre promise ;

En toi le Soleil a établi sa demeure.

Le Seigneur t’a regardée dans son amour ;

Reçois la Parole que, par l’ange, il t’envoie.

Il vient vers nous, le Dieu véritable,

Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam

Engendré par le Père et né dans le temps,

Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde !

Voici la Mère de mon Sauveur qui vient à moi !

Bienheureuse es-tu, toi qui as cru,

Et béni le Fruit de tes entrailles !

Ce qui est engendré en toi vient de l’Esprit Saint

Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles,

L’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein.

Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ;

Mon cœur est devenu le temple de Dieu,

Il s´est penché sur son humble servante,

Il a fait de mon sein la porte du ciel,

En moi il a pris chair, le Fils unique du Père,

Jésus, le plus beau des enfants des hommes.

Méditation

Marie qui marche et qui rencontre Elisabeth nous rappelle où Dieu a voulu demeurer et vivre, quel est son sanctuaire et en quel lieu nous pouvons entendre le battement [de son cœur] : au milieu de son Peuple… au milieu de nous. C’est le secret du christianisme : Dieu est au milieu de nous comme un sauveur puissant. Cette certitude nous permet, comme pour Marie, de chanter et d’exulter de joie. Marie se réjouit, parce qu’elle porte l’Emmanuel, le Dieu avec nous. « Être chrétien est joie dans l’Esprit Saint » (Gaudete et exsultate, 122). Sans joie nous restons paralysés, esclaves de nos tristesses. Souvent … le problème de la foi est le manque de joie. La foi vacille quand on navigue dans la tristesse et dans le découragement. Quand nous vivons dans le manque de confiance, enfermés sur nous-mêmes, nous contredisons la foi… Marie nous vient en aide car, au lieu de rapetisser, elle magnifie, c’est-à-dire, elle « grandit » le Seigneur, elle loue sa grandeur. Voilà le secret de la joie. Marie, petite et humble, part de la grandeur de Dieu et, malgré ses difficultés elle demeure dans la joie, car elle fait, en tout, confiance au Seigneur.

Pape François, Homélie à Bucarest (Roumanie), 31 mai 2019

Prière

Ô Marie tu marches, tu rencontres et te réjouis

parce que tu as porté une chose plus grande que toi-même.

Tu as été porteuse d’une bénédiction

et tu le demeures auprès de nous.

Comme toi, nous ne voulons pas avoir peur d’être

les porteurs de la bénédiction

dont notre pays, notre Eglise ont besoin.

Fais de nous les témoins de cette joie

qui permet de chanter avec force les miséricordes du Seigneur.

(à partir de la prière du Pape François)

Intentions

Seigneur Jésus, veille sur les personnes qui, suite à la pandémie, se retrouvent en difficulté économique et ont besoin de mains tendues pour leur donner de rebondir. Avec espérance, nous te prions.

Seigneur Jésus, veille sur tous les aidants familiaux qui, comme Marie, rendent visite à leurs proches malades ou handicapés, afin de les soutenir et de les réconforter. Avec foi, nous te prions.

Seigneur Jésus, veille sur les futures mamans qui, en raison de la pandémie, s’inquiètent plus que de coutume, pour la santé de leur futur bébé. Par la prière de Marie et d’Elisabeth, nous te prions.

CHANT

Salve Mater misericordiæ

Salve Mater misericordiae,

mater spei et mater veniae,

mater Dei et mater gratiae,

mater plena sanctae laetitiae.

Salve decus humani generis.

Salve Virgo dignior ceteris,

quae virgines omnes transgrederis

et altius sedes in superis. O Maria !

Salve felix Virgo puerpera:

Nam qui sedet in Patris dextera,

Caelum regens, terram et aethera,

Intra tua se clasit viscera. O Maria !

Esto, Mater, nostrum solatium:

Nostrum esto, tu Virgo, guadium,

et nos tandem post hoc exsilium,

Laetos juge choris caelestium. O Maria !

Salut, ô mère de miséricorde,

mère d’espoir et mère de pardon,

mère de Dieu et mère de la grâce,

mère comblée de sainte joie.

Salut, beauté du genre humain,

Salut, Vierge plus digne que les autres,

Toi qui outrepasses toutes les vierges,

Et sièges plus haut dans les hauteurs,

Ô Marie !

Salut, Vierge bénie qui porte un enfant:

pour celui qui est assis à la droite du Père

Seigneur du ciel, de la terre et du ciel,

S’est abrité dans ton ventre.

Ô Marie !

Sois, Mère, notre repos,

Sois, ô Vierge, notre joie,

Et nous enfin, après cet exil,

Réunis-nous heureux aux chœurs des Cieux,

Ô Marie !

Lien avec Lourdes – Récitation du chapelet

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/

