Mois de Marie, Jour 22 : les Mystères Douloureux – La flagellation

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Etait-il nécessaire de voir Jésus humilié et flagellé ainsi pour qu’il témoigne de sa participation aux souffrances de l’humanité ? Par sa Passion, il récapitule en lui chaque étape de ce chemin de croix, véritable négation de la dignité de l’homme. Nous voyons très souvent ce désir d’avilir, de réduire à rien, de meurtrir. Jésus n’a pas refusé. Il a assumé jusque dans sa chair la violence des coups, la haine qui se manifeste par le fouet. Prenons conscience que cela perdure aujourd’hui.

Chant

Marie du Rosaire

Richard Quesnel

Il est sur le disque « Vivez l’espérance »

à partir de 3’53″

MARIE DU ROSAIRE, NOUS TE CHANTONS,

CHOISIE PAR LE PERE, NOUS TE LOUONS,

CHEMIN DE LUMIERE, NOUS T’ACCLAMONS,

SOLEIL DE LA TERRE, NOUS TE PRIONS.

Tu as souffert avec Jésus, VEILLE SUR NOUS

Ton cœur de Mère est transpercé,

Tu as fait tout ce qu’il t’a dit,

Tu souffres avec ton Fils en croix,

Tu es la Mère des douleurs,

Méditation

Le Christ a été laissé seul et trahi, même par les siens, et vendu à bas prix. Il a été jugé par les pécheurs, livré par les chefs. Il a été torturé dans la chair, couronné d’épines et vêtu de pourpre. Il a été giflé et atrocement cloué.

En contemplant le Christ lors de sa passion, nous avons l’espérance que sa Croix transforme nos cœurs endurcis en cœurs de chair capables de rêver, de pardonner et d’aimer ; qu’elle transforme la nuit ténébreuse de la Croix en aube resplendissante de la Résurrection. Nous espérons que la foule d’homme et de femmes fidèles à la Croix continue et continuera à vivre fidèlement comme le levain qui donne la saveur et comme la lumière qui ouvre de nouveaux horizons dans le corps de notre humanité blessée. Nous espérons que ton Eglise cherchera à être la voix qui crie dans le désert de l’humanité pour préparer la route du retour triomphal du Christ, quand il viendra juger les vivants et les morts.

Pape François, Via Crucis 2017 (Rome)

Prière

Ô Christ, notre cœur est nostalgique

de l’espérance confiante

que tu ne nous traiteras pas selon nos mérites,

mais uniquement selon l’abondance de ta Miséricorde ;

que nos trahisons ne font pas disparaître l’immensité de ton amour ;

que ton cœur, maternel et paternel,

ne nous oublie pas à cause de la dureté de nos entrailles.

Avec Marie, nous avons l’espérance certaine

que nos noms sont gravés dans ton cœur.

(à partir de la prière du Pape François au Via Crucis du 14 avril 2017)

Intentions

Seigneur qui as appelé heureux ceux qui pleurent, nous te prions pour les personnes harcelées ou qui subissent la malveillance de leur entourage. Par Notre Dame des douleurs, Seigneur, exauce-nous.

Seigneur qui as appelé heureux les cœurs purs, nous te prions pour les personnes qui souffrent et désirent se délivrer d’un esprit mauvais. Par Notre Dame des douleurs, Seigneur, exauce-nous.

Seigneur qui nous appelles heureux lorsque nous sommes insultés, persécutés ou calomniés à cause de toi, délivre-nous de la peur au moment de témoigner en ta faveur. Par Notre Dame des douleurs, Seigneur, exauce-nous.

CHANT

Sous l’abri de ta miséricorde

chœur du séminaire français de Rome

Lien avec Lourdes – Récitation du chapelet

https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/

Aller plus loin : Déposer une intention de prière

Intentions de prière – Mois de Marie

Si vous souhaitez déposer une intention de prière, vous pouvez le faire par l’intermédiaire de ce formulaire ou par mail (intentions@pelerinage-national.org).

Elles seront déposées et présentées à la Vierge Marie dans la Chapelle Notre-Dame de Salut (10 Rue François 1er, 75008 Paris).