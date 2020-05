Mois de Marie : Jour 2

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Mystères joyeux : L’Annonciation

L’ange Gabriel annonce à Marie : « Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus ». Lc 1, 31

Jésus veut dire « Dieu sauve ». L’action de Dieu passe par l’incarnation de son Fils. Pour sauver l’homme, Dieu se fait homme.

La demeure de Dieu n’est plus le seul grand temple de Jérusalem mais l’Homme par son corps humain, la demeure de Dieu parmi les hommes.

En Jésus « habite corporellement toute la Plénitude de la Divinité » (Col 2,9).

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes

R/ Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,

Marie, terre admirable, terre de la promesse,

Mère de l’Emmanuel

1. L’ange du Seigneur fut envoyé à Marie la foi de l’épouse qui jubile,

Et la Vierge fut éblouie par la lumière.

Écoute, Marie, Vierge du Christ :

Tu concevras et enfanteras un fils

Tu es le paradis nouveau et la terre promise

En toi le soleil a établi sa demeure.

2. Le Seigneur t´a regardée dans son amour,

Reçois la parole que par l´ange il t´envoie ;

Il vient vers nous, le Dieu véritable,

Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam,

Engendré par le Père et né dans le temps,

Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde.

3. Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ;

Mon cœur est devenu le temple de Dieu,

Il s´est penché sur son humble servante,

Il a fait de mon sein la porte du ciel,

En moi il a pris chair, le Fils unique du Père,

Jésus, le plus beau des enfants des hommes.

Méditation

« Est-ce qu’elle n’a pas fait la volonté du Père, la Vierge Marie, qui a cru par la foi, qui a conçu par la foi, qui a été choisie pour que d’elle naisse pour nous le salut parmi les hommes, qui a été créée par le Christ, avant que le Christ ne fût créé en elle ? Elle a fait, elle a fait absolument la volonté du Père, sainte Marie ; est c’est plus pour Marie d’avoir été la discipline du Christ, que d’avoir été la mère du Christ. Ainsi, Marie est bienheureuse d’avoir écouté la parole de Dieu et de l’avoir gardée : elle a gardé la vérité en son cœur plus que la chair en son sein ».

Saint Augustin, Sermon Denis 25

Prière

Marie, l’Ange est venu pour t’annoncer le dessein de Dieu sur toi. Et depuis ton oui, tu joues ton rôle de Mère.

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie.

Amen.

Pape François

Intentions

– O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme.

– Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches.

– Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.

Je vous salue Marie

