Mois de Marie, Jour 18 : Les Mystères Joyeux – L’Annonciation

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

La révélation que Dieu fait de lui-même est contenue pour l’essentiel dans l’Annonciation de Nazareth. « Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut » mais Marie répond : « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme ? ». Elle exprime sa libre volonté et donc son entière participation à l’incarnation. Par son oui, son Fiat, elle devient le sujet authentique de l’union à Dieu.

Aujourd’hui, nous prions le Chapelet en communion avec St Jean-Paul II qui est né voici 100 ans, le 18 mai 1920 à Wadowice (Pologne). Il a toujours manifesté une grande dévotion à la Vierge Marie, prenant pour devise Totus tuus, tout à Toi.

Chant

Saurais-je dire oui ?

R/ Saurais-je dire oui

Comme toi, Marie

Tout accueil et toute grâce visage de paix

Saurais-je dire oui

Comme toi, Marie

Bienheureuse Mère du Seigneur.

Quand tout semble dans la nuit

Tu fais se lever le jour

Tu montres que par un « oui »

La vie peut danser l’amour.

Comme une fleur épanouie

Ton cœur s’ouvre à la confiance

Comme une rosée d’après la nuit

Ton matin chante l’Espérance.

Quand l’horizon est prisonnier

Par l’égoïsme de nos mains

Tu nous montres que tout donner

Crée l’espoir d’un lendemain.

Méditation

Le cycle des « mystères joyeux », est caractérisé par la joie qui rayonne de l’événement de l’Incarnation. Cela est évident dès l’Annonciation où le salut de l’Ange Gabriel à la Vierge de Nazareth rappelle l’invitation à la joie messianique : « Réjouis-toi, Marie ». Toute l’histoire du salut, l’histoire même du monde, aboutit à cette annonce. En effet, si le dessein du Père est de récapituler toutes choses dans le Christ (cf. Ep 1,10), c’est l’univers entier qui, d’une certaine manière, est touché par la faveur divine avec laquelle le Père se penche sur Marie pour qu’elle devienne la Mère de son Fils. À son tour, toute l’humanité se trouve comme contenue dans le fiat par lequel elle correspond avec promptitude à la volonté de Dieu.

Saint Jean-Paul II, Let. Apost. le Rosaire de la Vierge Marie, 20 (2002)

Prière

Devant l’humanité qui semble toujours fascinée par ce qui est temporel…,

sois toi-même un témoin de Dieu !

Toi, sa Mère.

Qui peut résister au témoignage d’une mère ?

Toi qui es née pour les fatigues de cette terre !

Toi qui es née pour la gloire du ciel ! Montée au ciel !

Toi qui as pour manteau le soleil ! Notre Mère !

Sois le témoin de Dieu !

Devant le monde et nous, fils d’Eve en exil,

Sois le témoin de Dieu !

St Jean-Paul, Homélie du 15 août 1983 (Lourdes)

Intentions

Par l’intercession de Notre Dame de Lourdes, Seigneur nous te prions pour l’Eglise qu’elle annonce ta Parole à temps et à contre temps. Et si le « Comment » de Marie à l’Annonciation venait à nous, Seigneur fortifie-nous ! Que ton Esprit d’audace et d’humilité nous couvre de ton ombre.

Par l’intercession de Notre Dame de Lourdes, Seigneur nous te prions pour toutes les vies qui ne sont pas accueillies et pour leurs parents qui prennent cette lourde décision. Dieu Créateur, aide-nous à recevoir de Toi cette vie qui nous dépasse. Dieu de miséricorde, accompagne de ta tendresse ceux qui souffrent. Dieu Trinité, encourage le dialogue dans les couples, et entre les parents et leurs enfants.

Par l’intercession de Notre Dame de Lourdes, Seigneur nous t’en prions : augmente en nous la foi. Ayant dit : « je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole » que Marie nous aide jour après jour à vivre notre OUI dans la foi, la charité, l’espérance et la confiance.

CHANT

Vierge sainte, Dieu t’a choisie

Audio : CD Magnificat (vol. 2), les plus beaux chants à Marie, par Isabelle Gaborit, © Bayard musique

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie

Depuis toute éternité,

Pour nous donner son Fils bien-aimé,

Pleine de grâce, nous t’acclamons.

Ave, Ave, Ave Maria

Ave, Ave, Ave Maria.

Ô Marie, Refuge très sûr

Pour les hommes, tes enfants,

Tu nous comprends et veilles sur nous,

Pleine de grâce nous te louons.

Tu demeures près de nos vies,

Nos misères et nos espoirs,

Pour que la joie remplisse nos cœurs,

Pleine de grâce, nous t’acclamons.

Ô Marie, modèle éclatant,

Pour le monde d’aujourd’hui,

Tu nous apprends ce qu’est la beauté,

Pleine de grâce nous t’admirons !

Tu nous mènes auprès de ton Fils

Qui nous parle de l’amour

Et nous apprend ce qu’est le pardon,

Pleine de grâce, nous t’écoutons !

Rendons gloire au Père très bon,

A son Fils ressuscité,

Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs,

Dans tous les siècles des siècles, Amen !

Lien avec Lourdes – Récitation du chapelet

