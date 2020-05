Mois de Marie – Jour 13 : les Mystères Glorieux, l’Assomption de la Vierge Marie

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Avec son Assomption, appelé aussi chez les orthodoxes, Dormition, La Vierge Marie, la mère de Jésus, la Mère de Dieu, n’a pas connu la corruption du tombeau. Si Dieu a choisi de l’élever dans la gloire avec son corps et son âme, c’est pour annoncer déjà la glorification de toute l’Église. En Marie, nous contemplons notre propre mystère. Comme dans un miroir, nous voyons en elle l’image de l’Église. Elle est appelée à devenir l’Épouse du Christ sans tache ni ride, pure et immaculée. Au Ciel, ayant vécu son Assomption, la Vierge Marie intercède pour son peuple, l’Église et l’humanité. Nous prions ND de Lourdes et aussi ND de Fatima, célébrée en ce 13 mai.

Chant

Pleine de grâce, nous te louons

Jean Langlais

Gloire à toi, Marie, fille d’Israël,

Fleur épanouie dans la joie du ciel,

Ta splendeur couronne l’œuvre du Seigneur,

Et Jésus te donne part à son bonheur.

Pleine de grâce, nous te louons.

Rose merveilleuse dans le clair matin,

Perle précieuse dans le champ divin,

Neige immaculée, route sans détour,

Dieu t’a préparée dès le premier jour.

Pleine de grâce, nous te louons.

Méditation

L’amour du Fils nous conduit à l’amour de la Mère. Notre tendresse pour la très Sainte Vierge n’a pas de limite, pas plus que sa tendresse pour nous. Jésus-Christ est notre modèle de tous le plus parfait, mais Jésus-Christ est Dieu ; Marie, pure créature, en est, elle aussi, un modèle… à imiter par ses enfants d’adoption.

La Vie de Marie, placée entre la beauté privilégiée de sa conception sans tache et la transformation presque divine de sa triomphante assomption, nous montre jusqu’où une créature peut s’élever par son humiliation, le sacrifice… Voici l’enseignement que nous sommes chargés de révéler à tous ceux qui veulent voir résumées dans une seule âme toutes les complaisances d’un Dieu envers la créature qu’il a le plus aimée.

J’ai compris que le mystère de l’Assomption est le triomphe de Jésus-Christ transfiguré par la communion des élus.

Emmanuel d’Alzon, fondateur des Augustins et des Oblates de l’Assomption

Ecrits spirituels (p. 135 et 820)

Prière :

Ô Marie,

Vous serez mon modèle.

J’étudierai vos perfections

Et par là j’apprendrai à imiter moins imparfaitement

les perfections de Jésus.

C’est dans cet effort que mon âme se formera,

méritant un jour de partager vos triomphes,

parce que je me serai plus généreusement efforcer

de marcher sur vos traces

au long de ce chemin de prière entrepris en ce mois qui vous est dédié

(à partir d’une prière du P. Emmanuel d’Alzon)

Intentions

De l’Annonciation à l’Assomption, la vie de la Vierge Marie a été marquée par la fidèle présence de Dieu. Dans la foi et l’amour soutenus par l’espérance, nous te rendons grâce Seigneur de ne jamais nous abandonner et de poursuivre ton œuvre d’amour envers nous.

Soutiens Seigneur tes enfants qui accompagnent et écoutent des personnes fragiles et en détresse. Inspire-leur des mots de réconfort qui permettront à ceux qui perdent patience et espérance de trouver un sursaut de foi en l’avenir.

Pour tous les pèlerins malades ou en situation de handicap qui se réjouissaient de venir à Lourdes pour fêter l’Assomption de Marie, le 15 août. Que la tendresse de la Vierge Marie les entoure, les console de leur déception et les soutiennent dans leurs luttes quotidiennes pour vivre.

CHANT

Marie du Rosaire

V 52-43 / T et M. : P. André Guillevic/Richard Quesnel

sur le disque « Vivez l’espérance »

Refrain / C3 / Refrain

à partir de 5’47 » pour la vidéo

chant en entier très beau 7’ pour l’image

MARIE DU ROSAIRE, NOUS TE CHANTONS,

CHOISIE PAR LE PERE, NOUS TE LOUONS,

CHEMIN DE LUMIERE, NOUS T’ACCLAMONS,

SOLEIL DE LA TERRE, NOUS TE PRIONS.

Tu es la mère des vivants, ALLELUIA

Tu nous conduis jusqu’à ton Fils, ALLELUIA

Tu brilles au cœur de notre Eglise, ALLELUIA

Tu resplendis dans la lumière, ALLELUIA

Tu es la reine des élus, ALLELUIA.

Lien avec Lourdes – Récitation du chapelet

