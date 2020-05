Mois de Marie : Jour 11, les Mystères Joyeux – La Présentation de Jésus

« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Lorsque Marie et Joseph présentent Jésus au Temple. Dans ce récit, par trois fois, l’évangéliste saint Luc précise l’action du Saint-Esprit dans la démarche du vieux Syméon qui accueille l’enfant Jésus dans ses bras. L’Esprit Saint repose sur lui. L’Esprit Saint l’avertit. L’Esprit Saint le pousse intérieurement à se rendre au Temple. Syméon est donc mû par plus fort que lui. A son exemple, reconnaissons que notre vie spirituelle s’épanouit comme vie dans l’Esprit Saint. Il oriente nos combats spirituels et nos victoires contre l’esprit du mal.

Chant

Ô Mère Bien-aimée

Ste Thérèse de l’E-J. / M. Verbe de Vie

Ô Mère bien aimée,

Malgré ma petitesse,

Comme toi, je possède en moi

Le Tout-Puissant.

Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse.

Le trésor de la mère appartient à l’enfant.

Et je suis ton enfant,

Ô ma Mère chérie,

Tes vertus, ton amour,

Ne sont-ils pas à moi ?

Aussi lorsqu’en mon cœur

Descend la blanche Hostie,

Jésus, ton doux agneau,

Croit reposer en toi.

Ô Mère bien aimée,

Malgré ma petitesse,

Comme toi, je possède en moi

Le Tout-Puissant.

Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse.

Le trésor de la mère appartient à l’enfant.

Méditation

« Le rosaire me rappelle les principaux mystères de la vie de Jésus Christ et de sa Mère. Si je le récite avec attention et recueillement, j’y puis trouver le sujet de méditations excellentes, pourvu que je suive l’ordre des mystères et que je sache en faire les applications les plus utiles à mon âme, de telle sorte que le chapelet devienne pour moi une espèce de revue des vertus religieuses, dans laquelle j’examine comment je les pratique, en quoi j’y manque, et que je demande ensuite la grâce d’acquérir celles que je n’ai pas encore. C’est avec Marie, ma Mère que je m’entretiens de ces vertus, dont elle est pour moi le modèle, et des perfections de son Fils. Le chapelet devrait m’aider à pénétrer d’une manière plus intime dans la vie de Jésus et de Marie ».

Emmanuel d’ALZON, Fondateur des Augustins et des Oblates de l’Assomption

Directoire, (Ch. XVI), Du chapelet. (Ecrits spirituels, p. 112).

« Pourquoi n’entrez-vous pas davantage dans tous les mystères de la vie du Sauveur ? Si vous le laissez faire, il vous y introduirait lui-même ; mais il faudrait pour cela une très grande humilité, un grand mépris de vous-même, une parfaite disposition à accepter tout ce qui peut vous arriver de pénible, de la part du divin Maître. Allez-y doucement et fortement à la fois ».

Emmanuel d’Alzon, Fondateur des Augustins et des Oblates de l’Assomption

Lettre à Mlle Célina FAVIER du 1er février 1879 (Lettres. T. XIII, p. 29).

Prière

Seigneur, la loi que tu nous proposes n’est pas un carcan.

Ta loi est une loi d’amour.

L’observer est garantie de vie, de liberté, de bonheur.

La vie du Christ en est une illustration parfaite,

lui qui est venu pour faire la volonté de son Père.

Apprends-nous, à l’exemple de Jésus et de Marie,

à la mettre en pratique dans nos vies. AMEN.

Intentions

Par l’intercession de Notre Dame de Lourdes, Seigneur nous te présentons nos vies. Tu les aimes, tu les connais avec leurs joies et leurs peines, leurs succès et leurs échecs. Nous nous offrons à toi, et avec toi qui fus présenté au Temple, que nous puissions bénir Dieu maître de nos vies.

Par l’intercession de Notre Dame de Lourdes, Seigneur nous te présentons les religieux et les religieuses. Fais descendre sur eux la force et la douceur de ton Esprit de Vie qui permit à Syméon et Anne de te reconnaître et d’exulter de joie. Bénis-les et fortifie-les dans cet incroyable OUI pour toi. Que ce soit toujours Toi et toi seul qu’ils annoncent !

Par l’intercession de Notre Dame de Lourdes, Seigneur nous te présentons le monde éducatif en ce jour de reprise. Sois la force des élèves qui reprennent le chemin de l’école ou qui doivent persévérer pour continuer à étudier à la maison. Sois le réconfort de ceux qui ont perdu un être cher et de ceux qui ont vécu le confinement dans la violence et la détresse. Sois le courage des directeurs, professeurs et personnels qui s’activent sans relâche pour accueillir, accompagner, travailler au bien de tous.

CHANT

JE VOUS SALUE MARIE (dit de Chartres)

