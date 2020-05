« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

Nous commençons à Gethsémani

« Abba (Père) ! Tout t’est possible : éloigne de moi cette coupe ; pourtant pas ce que je veux mais ce que tu veux ! » (Mc 14, 36).

À la veille de sa crucifixion, Jésus prie son Père en sa propre langue, l’araméen. Abba veut dire « papa ». Jusqu’à présent, aucun Juif n’avait osé ainsi appeler Dieu. Cette affectueuse expression manifeste le lien et l’intimité filiales de Jésus avec Dieu son Père. Le Saint-Esprit est répandu dans le cœur des baptisés qui reprennent cette prière du Notre Père « Abba ».

Bienheureuse, toi qui as cru (Bernard/Hervy/ADF-Musique) V 64-20

R/ BIENHEUREUSE, TOI QUI AS CRU

À L’APPEL DE TON SEIGNEUR !

TU REÇOIS LE VERBE ATTENDU,

SA LUMIÈRE ENVAHIT TON COEUR.

1. Avec la foi d’Abraham et de Moïse

Tu as vécu parmi ton peuple en Israël.

Cœur libéré pour accueillir l’Emmanuel,

Tu étais prête à croire au Dieu de l’impossible.

2. Avec la foi de l’épouse qui jubile,

Tu fais jaillir le chant nouveau Magnificat.

Élisabeth et son enfant vibrent de joie,

Il est venu, le temps promis de l’Évangile.

3. Avec la foi d’une mère dans l’épreuve,

Tu es debout près de ton Fils au Golgotha.

L’Apôtre Jean devient le fils que tu reçois,

Et comme lui nous te prenons dans nos demeures.

4. Avec ta foi en Jésus vainqueur de Pâques,

Tu oses croire à la puissance de la Vie.

L’Esprit descend sur les disciples réunis,

Tu les soutiens par ta prière et par ta flamme.

Méditation

À moins, peut-être frères que vous n’imaginiez que lorsque le Seigneur disait : « Père, s’il est possible, que ce calice s’éloigne de moi, il craignait la mort ? » … Qu’est-ce donc, sinon qu’il portait notre faiblesse et disait cela au nom de ceux qui, tout en appartenant à son corps, craignent encore la mort ? Telle est l’origine de cette voix, c’était la voix de ses membres, et non celle de la tête ; il en va de même ici.

Saint Augustin, Homélies sur l’Évangile de Jean (60, 1)

Prière

O Marie,

tu resplendis toujours sur notre chemin

comme signe de salut et d’espérance.

Nous nous confions à toi, Santé des malades,

qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,

en maintenant ta foi ferme.

Tu sais de quoi nous avons besoin

et nous sommes certains que tu veilleras

afin que, comme à Cana de Galilée,

puissent revenir la joie et la fête

après ce moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère du Divin Amour,

à nous conformer à la volonté du Père

et à faire ce que nous dira Jésus,

qui a pris sur lui nos souffrances

et s’est chargé de nos douleurs

pour nous conduire, à travers la croix,

à la joie de la résurrection. Amen.

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.

N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,

et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.

Pape François

Intentions

Vierge Sainte, alors que nous commençons ce chemin de prière, donne-nous la fidélité de ceux et celles qui font confiance et qui attendent tout de Dieu à ton image.

Marie, fais grandir en nous l’espérance pour ne pas ployer dans le doute quand domine l’obscurité dans nos vies.

Marie, sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.

AVE MARIA de LOURDES

