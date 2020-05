« Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». Alors que nous faisons face à la pandémie de Covid-19, le 25 avril dernier, le pape François nous invitait à prier le Rosaire, durant tout le mois de mai. Nous répondons à son appel.

MYSTERES JOYEUX – LA VISITATION

Deuxième mystère joyeux, la Visitation. En rencontrant sa cousine Elisabeth, Marie proclame dans le Magnificat ce que Dieu fait par elle et pour tous les hommes : « Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il renverse les puissants de leurs trônes et élève les humbles » (Lc 1, 52). Dieu vient enrichir l’humanité par la pauvreté de son Fils Jésus. Il ne s’agit plus de dominer les hommes par la force. Le Fils de Dieu s’humilie lui-même en devenant fragile comme nous. Son corps humain connaît la faim, la soif, la fatigue, la souffrance… Par le oui de Marie, Le Fils de Dieu vient nous rejoindre et partager notre condition humaine.

Magnifique est le Seigneur

V 159 – T. et M. Beguerie/Fertin/Leclercq/Donnet/Studio SM

Magnifique est le Seigneur

Tout mon cœur pour chanter

Dieu Magnifique est le Seigneur.

Magnifique est le Seigneur

Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !

Son regard s’est posé sur son humble servante :

Toutes les générations découvriront ma joie !

Sa puissance fait pour moi des merveilles :

Que son nom est grand !

Sa tendresse va de génération en génération

A ceux qui le reconnaissent.

Il déploie la force de son bras

Pour la déroute des orgueilleux ;

il détrône les puissants

et relève les humbles.

Il rassasie les affamés

et renvoie les riches les mains vides

Il prend soin de son peuple comme d’un fils

Dans la fidélité de son amour.

Il tient la parole donnée autrefois

En faveur d’Abraham et de sa lignée dans les siècles.

Méditation

C’est une grande consolation pour les âmes qui traversent le désert de la vie et qui sont voyageuses dans ce monde, de considérer souvent la Sainte Vierge comme voyageuse. Dieu n’a pas seulement voulu qu’elle vécût dans la terre de Palestine et dans cette petite maison si pauvre de Nazareth, (…) où elle menait une vie si humble et si cachée. Il a permis qu’elle en sorte pour faire plusieurs voyages dont il est parlé dans l’Évangile. Le premier est celui de la Visitation, où, portant notre Seigneur Jésus-Christ, recueillie profondément en lui, elle sortait pour montrer sa charité, son affection, son dévouement à sa parente Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, le grand prophète. Le fruit que l’Église nous engage à tirer de ce mystère, c’est une grande charité. En effet, la Sainte Vierge va, par un motif de charité, répandre le bien qu’elle possède en dedans d’elle-même (…) Marie d’abord était recueillie en celui qu’elle portait.

Ste Marie-Eugénie, fondatrice des Religieuses de l’Assomption

Prière

Marie, tu étais toute en joie de partager avec ta cousine Elisabeth

une même espérance, la maternité promise, un enfant conçu et porté en ton sein

Ô Marie, fais que Jésus ton Fils devienne l’amour fort et ardent de notre cœur,

que nous le cherchions en toutes choses

et qu’à cause de lui nous aimions tous les hommes (…)

Par ta présence à nos côtés, Jésus- Christ deviendra comme la forme de notre vie.

En marchant à sa suite dans cette voie de patience, nous arriverons à la joie éternelle

Marie, place-nous en cette paix du cœur

où l’on commence à contempler sans limite ton Fils Jésus, Christ ressuscité.



Intentions

Marie, l’élan de ton cœur et de ton affection t’as poussé à dire oui à Dieu et à rejoindre ceux que tu aimes, comme Elisabeth ta cousine.

Donne-nous ce même élan de foi et d’amour, pour suivre l’appel de Dieu à accueillir et rejoindre notre prochain, celui que le Seigneur place sur notre chemin

O Vierge Sainte, fais-nous prendre conscience de la valeur de la vie dès la conception, pour qu’un enfant à naître soit dès le début le sujet d’un amour et non l’objet d’un désir.

Marie, comme Mère, tu sais les sentiments qui animent une femme en attente de maternité.

Veille sur toutes celles qui espèrent donner un jour naissance à un enfant, fruit fécond d’un amour partagé, signe de l’accueil d’un don de Dieu

CHANT

MAGNIFICAT